Αυτοψία στο νησί της Πάρου, μετά τις καταστροφές που υπέστη από την κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του νησιού, τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, αναφέρθηκαν στην άμεση ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, στην έγκαιρη προειδοποίηση του έκτακτου καιρικού φαινομένου μέσω του 112 καθώς και στην αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος επισκέφτηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου, και συνεχάρη τους Πυροσβέστες για την ετοιμότητα, την άμεση κινητοποίηση αλλά και τον τρόπο δράσης κατά τη διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες του νησιού. Οι εργασίες αντιμετώπισης ζημιών έχουν ξεκινήσει. Η επόμενη μέρα στηρίζεται στην γρήγορη, άμεση και ξεκάθαρη καταγραφή ζημιών.

