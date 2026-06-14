Ισχυρός σεισμός νότια της Μεθώνης

Ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξης των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο ανοικτά της Μεθώνης.

Οπως αναφέρει η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, είχε εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων και επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθώνης.

Σύμφωνα με αναφορές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή κατά τόπους ακόμη και στην Αθήνα.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για ζημιές, ενώ σημειώνεται ότι το μέγεθος του σεισμού αναθεωρήθηκε στα 5,3 Ρίχτερ από την αρχική εκτίμηση των 5,1 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

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