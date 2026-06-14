CNN: Ο Νετανιάχου επιδιώκει επείγουσα συνάντηση με τον Τραμπ μετά τη σύνοδο της G7

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να πραγματοποιήσει επείγουσα συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN, εν μέσω μιας κατάστασης που φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ένταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να κανονίσει μια συνάντηση μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη σύνοδο της G7 στην Ευρώπη το επόμενο Σαββατοκύριακο ή αμέσως μετά.

Ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά το Ισραήλ την Κυριακή, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη Βηρυτό ως αντίδραση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η επίθεση «δεν έπρεπε να είχε συμβεί». Χαρακτήρισε την επίθεση της Χεζμπολάχ «πολύ μικρή και ασήμαντη».

Η δημόσια αντιπαράθεση έρχεται σε έντονη αντίθεση με το ενωμένο μέτωπο που επέδειξαν δημοσίως οι δύο ηγέτες στην αρχή του πολέμου με το Ιράν και αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά εμφανών διαφωνιών, καθώς ο Τραμπ προχώρησε στην παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου επιδιώκει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά την επιστροφή του τελευταίου στις ΗΠΑ από τη σύνοδο της G7 στην Ευρώπη, προκειμένου να διευκρινίσει και να γνωστοποιήσει τις θέσεις του Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

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