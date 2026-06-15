Έτοιμες οι "Big 4" έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν - Στη G7 το άνοιγμα του Ορμούζ

Ετοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, εμφανίστηκαν οι "Big 4" μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες των χωρών υπογράμμισαν ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι G7 θα συζητήσουν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τη συμφωνία για Ιράν

Τα κράτη μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα «επακόλουθα» της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, ιδίως το «ξανάνοιγμα» του Στενού του Ορμούζ «με διάρκεια», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Σκοπός θα είναι να δούμε τα επακόλουθα αυτής της συμφωνίας, την υποστήριξη του Λιβάνου, το διαρκές ξανάνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, και προφανώς τη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram, μετά την άφιξη του στην πόλη στις όχθες της λίμνης Λεμάν, όπου θα υποδεχτεί από σήμερα και για τρεις ημέρες τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.

Πηγή: skai.gr

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