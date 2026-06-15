G7 στην Εβιάν με Ουκρανία και Ιράν στη σκιά διαδηλώσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η σύνοδος κορυφής της G7 θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν της Γαλλίας από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, με επίκεντρο τις συζητήσεις για τους πολέμους στον Κόλπο και την Ουκρανία.

Είναι αδιευκρίνιστο αν θα παραστεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προβλέπονται μαζικές διαδηλώσεις, με 7.000 διαδηλωτές να αναμένονται την Κυριακή, που θα επικεντρωθούν σε θέματα παγκόσμιας μετανάστευσης, προστασίας του κλίματος και κοινωνικής ανισότητας.

Οι ηγέτες των επτά ισχυρών θα συζητήσουν για τους πολέμους στον Κόλπο και την Ουκρανία. Αδιευκρίνιστο αν και ο Ζελένσκι δώσει το παρών. Μαζικές διαδηλώσεις με 7.000 διαδηλωτές την Κυριακή.Μια σύνοδος κορυφής της G7 βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος σκηνής. Αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν, στη λίμνη της Γενεύης στη Γαλλία, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου. Οι Γάλλοι κατέχουν επί του παρόντος την προεδρία της ομάδας των «επτά κορυφαίων βιομηχανικών χωρών». Αυτό σημαίνει ότι το 2026, οι Ευρωπαίοι θα συναντήσουν για άλλη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, τον εξαιρετικά απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι χώρες της G7 είναι: οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Ιταλία.



Η σύνοδος κορυφής της G7 σημαίνει πάντα μέγιστα μέτρα ασφαλείας, υπό τον φόβο μαζικών διαμαρτυριών, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί ξανά στο Εβιάν και τη γύρω περιοχή. Αυτές οι διαμαρτυρίες θα επικεντρωθούν στην παγκόσμια μετανάστευση, την προστασία του κλίματος, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών και τις ενίοτε μαχητικές διαμαρτυρίες εναντίον τους. Όπως το 2003, όταν πολλά καταστήματα λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της τότε ακόμη G8 με τη συμμετοχή και της Ρωσίας, με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές.

Πηγή: Deutsche Welle

Ραντεβού φιλελεύθερων δημοκρατιώνΑκόμα και πριν από τη σύνοδο κορυφής του 2026, τίθεται το ερώτημα: Αυτή η προσπάθεια των υποτιθέμενα πιο ισχυρών ηγετών στον κόσμο να συζητήσουν οικονομικά ζητήματα άτυπα και ήρεμα εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει την πραγματική ισορροπία δυνάμεων; Η νέα υπερδύναμη Κίνα, για παράδειγμα, δεν συμμετέχει.Η Νταϊάνα Πάνκε, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU) και επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε στην DW ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη μορφή κατάλληλη: «Η μορφή της G7 ιδρύθηκε ως μια άτυπη συνάντηση των τότε σημαντικών βιομηχανικών χωρών με φιλελεύθερο-δημοκρατικό προσανατολισμό. Και η Κίνα δεν ανήκει εκεί». Η Ρωσία έγινε δεκτή μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επειδή, τουλάχιστον τότε, δεσμεύτηκε σε αυτές τις αξίες.Από το 2014, ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει ξανά προσκληθεί στις συνεδριάσεις της ομάδας. Η G8 ξαναέγινε G7. Η αξία της G7, συνέχισε η Πάνκε, έγκειται επίσης στις διεξοδικές προετοιμασίες που έκαναν, για παράδειγμα, οι υπουργοί Οικονομικών ή οι υπουργοί Ανάπτυξης σχετικά με εμπορικά ζητήματα. Για παράδειγμα, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 είχαν συζητήσει εκτενώς τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Και το κύριο σημείο ήταν να διαβεβαιώσουν ο ένας τον άλλον ότι απέρριψαν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».Ουκρανία: Υπάρχει ελπίδα για ειρήνη;Η μοίρα της Ουκρανίας θα είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα στο Εβιάν. Πηγές εντός της γερμανικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι η στρατιωτική κατάσταση στη σύγκρουση με τη Ρωσία έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Μετά από κάποιες επιτυχίες, η Ουκρανία μπορεί να ελπίζει ότι σύντομα θα ανοίξει μια πόρτα για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Και οι Ευρωπαίοι σίγουρα θέλουν να συμμετάσχουν.Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση της G7 το πρωί της Τρίτης (16 Ιουνίου 2026), αν και παρέμεινε ασαφές αν θα παρευρεθεί μέσω βιντεοσκόπησης ή αυτοπροσώπως. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οικοδεσπότης, δήλωσε την Τετάρτη: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς πρέπει να αποκαταστήσουμε μια συναίνεση εντός της G7 για την υποστήριξη της Ουκρανίας».Με άλλα λόγια, η σύγκρουση στην Ουκρανία πρέπει να ανακτήσει την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στην Ομοσπονδιακή Βουλή την Πέμπτη: «Μια διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν η Ουκρανία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη· διαφορετικά δεν θα είναι δυνατό».Αλλαγή στο πρόγραμμα λόγω γενεθλίων ΤραμπΈνα δεύτερο σημαντικό θέμα στο Εβιάν θα είναι ο πόλεμος που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Νταϊάνα Πάνκε πιστεύει ότι η πλειοψηφία των χωρών της G7 θα προσπαθήσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό. Θα το δικαιολογούσαν αυτό με τις σοβαρές συνέπειες για την ήδη εξασθενημένη παγκόσμια οικονομία: «Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη σημασία του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, επιτρέποντας τη διέλευση χωρίς διόδια για να αποτραπεί περαιτέρω διαταραχή των εμπορικών αλυσίδων».Δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης, οι Γάλλοι διοργανωτές μπορούν ήδη να θεωρήσουν επιτυχία το γεγονός ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε την παρουσία του. Η συνάντηση στη Λίμνη της Γενεύης αναβλήθηκε για να μην συμπέσει με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ στις ΗΠΑ την Κυριακή. Η αμερικανική πλευρά έχει δηλώσει ότι προβλέπονται συζητήσεις για το οικονομικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).Και γι' αυτό οι Γάλλοι κάλεσαν, μεταξύ άλλων, τον Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της εταιρείας λογισμικού OpenAI, από το Σαν Φρανσίσκο στη Λίμνη της Γενεύης. Όπως και με τη σύνοδο κορυφής της G7 πέρυσι στον Καναδά, δεν υπάρχουν σχέδια για την υπογραφή κοινής τελικής δήλωσης από τους επτά ηγέτες. Αντίθετα, αναμένονται συμφωνίες σε συγκεκριμένα θέματα. Και όλοι ελπίζουν ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν τριβές με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε πρόωρα από τη σύνοδο κορυφής του 2025 στον Καναδά.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

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