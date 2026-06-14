Αβέβαιη η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει θολή με κίνδυνο νέας ανάφλεξης, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρυτού - προπύργιο της Χεζμπολάχ- απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ήδη εύθραυστες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που το Ισραήλ και η φιλοϊρανική οργάνωση στον Λίβανο ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση.

Τα ισραηλινά πλήγματα στα προάστια της Βηρυτού, που σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του Λιβάνου προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων, πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε εκτόξευση βλημάτων της Χεζμπολάχ προς ισραηλινό έδαφος. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο δικαίωμά του να αμυνθεί, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι το Τελ Αβίβ «δεν θα ανεχθεί καμία επίθεση στο έδαφός του» και να επιβεβαιώνει ότι στόχος ήταν υποδομή της Χεζμπολάχ στην Νταχίγια.

Ωστόσο, η στρατιωτική κλιμάκωση δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης. Σύμφωνα με τις εξελίξεις, ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, να πραγματοποιεί συνεχείς αξιολογήσεις και να προετοιμάζει τις δυνάμεις για «πιθανή επίθεση εναντίον ισραηλινού εδάφους μέσα στις επόμενες ώρες». Η ανακοίνωση αυτή αναδεικνύει τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να εξαπλωθεί άμεσα πέρα από τα όρια του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει πλήγματα σε ισραηλινές πόλεις. Η δράση της οργάνωσης έχει ήδη προκαλέσει νέα ισραηλινά πλήγματα και εντείνει τον κύκλο αντιποίνων, με τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης στρατιωτικής κλιμάκωσης να γίνεται ολοένα και πιο ορατός.

Η Τεχεράνη έχει παρέμβει δυναμικά σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ «δεν θα μείνουν ατιμώρητες». Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους και ότι ευθύνονται για την υπονόμευση των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον. Το Ιράν έχει θέσει ως βασικό όρο για οποιαδήποτε συμφωνία την πλήρη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο, δείχνοντας ότι η περιφερειακή σύγκρουση συνδέεται άμεσα με τις διπλωματικές διεργασίες.

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ ότι φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ στον Λίβανο, ενώ πρόσθεσε ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Τελ Αβίβ φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες της περιφερειακής κλιμάκωσης.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ζωντανή τη συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο πως βρίσκεται «πολύ κοντά». Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να φέρει «ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Εν τω μεταξύ, το ισραηλινό N12 επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο ο οποίος ανέφερε ότι ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν.

Νωρίτερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε έντονα επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό, υποστηρίζοντας ότι «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η ισραηλινή επιχείρηση προκάλεσε καθυστέρηση στην υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, ενώ φέρεται να εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή «ήταν απαράδεκτη τη στιγμή που βρισκόμαστε τόσο κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία».

Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν νέες επιθέσεις ούτε από το Ισραήλ στον Λίβανο, ούτε από τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Επέμεινε ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη και να επιτρέψει αυστηρούς διεθνείς ελέγχους στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, παρά τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες, η κατάσταση στο πεδίο φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Νετανιάχου επιμένει ότι οι επιχειρήσεις στη Βηρυτό ήταν απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για «ισχυρή απάντηση» και για επικείμενη στρατιωτική δράση. Ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα «βάλει τέλος στην τρέλα και τον πολεμοκάπηλο ισραηλινό σχεδιασμό», ενισχύοντας περαιτέρω το κλίμα σύγκρουσης.

Η ένταση αποτυπώνεται και σε στρατιωτικές δηλώσεις από την ιρανική πλευρά, όπου το ανώτατο κοινό στρατιωτικό επιτελείο αναφέρει ότι έχει «το δάχτυλο στη σκανδάλη» και είναι έτοιμο να πλήξει «την καρδιά του εχθρού». Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις δηλώνουν ότι οι δυνατότητές τους έχουν ενισχυθεί και ότι περιμένουν «το παραμικρό λάθος του εχθρού» για να απαντήσουν αποφασιστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προοπτική μιας συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν παραμένει μεν στο τραπέζι, αλλά βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Τραμπ επιμένει ότι η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί άμεσα, ενώ έχει ενημερώσει ακόμη και διεθνείς συνομιλητές ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την άμεση υπογραφή, αφήνοντας το χρονοδιάγραμμα ασαφές.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας περιοχής σε κατάσταση διαρκούς αναβρασμού, όπου η διπλωματία και η στρατιωτική δράση εξελίσσονται παράλληλα και συγκρουσιακά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλουν μια συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο, το Ιράν επιμένει σε σκληρούς όρους και απειλεί με αντίποινα και επίθεση στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ συνεχίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, και η Χεζμπολάχ παραμένει ενεργός παράγοντας στο πεδίο.

Το αν η επικείμενη συμφωνία θα υπογραφεί ή θα καταρρεύσει υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης παραμένει αβέβαιο.

Πηγή: skai.gr

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