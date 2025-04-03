Τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη σχολίασε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του νέου επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία από τον πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τα μεγαλεπήβολα σχέδια της ΔΕΗ γεννούν πλήθος ερωτημάτων σε έναν ιλιγγιώδη χορό υποσχέσεων δισεκατομμυρίων, όταν τα 7,5 δισ. του κ. Μητσοτάκη από το 2021 παραμένουν άφαντα.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Στον έκτο χρόνο διακυβέρνησής του ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα τη Δυτική Μακεδονία.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα από την αντίστοιχη επίσκεψη του στην Κοζάνη στις 26 Νοεμβρίου 2021, όταν έταξε 7,5 δισ. που ακόμα αγνοούνται.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν υπό την πρωθυπουργία του, η Δυτική Μακεδονία κατέκτησε τρεις θλιβερές πρωτιές, καθώς σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. είναι πρώτη σε μείωση πληθυσμού, πρώτη σε ποσοστό ανεργίας και πρώτη σε μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Οι σημερινές ανακοινώσεις με τα μεγαλεπήβολα σχέδια της ΔΕΗ γεννούν πλήθος ερωτημάτων σε έναν ιλιγγιώδη χορό υποσχέσεων δισεκατομμυρίων, όταν τα 7,5 δισ. του κ. Μητσοτάκη από το 2021 παραμένουν άφαντα.

Η ακριτική Δυτική Μακεδονία δεν θα παραδοθεί λάφυρο στα χέρια του ολιγοπωλίου της ενέργειας.

Οι προτάσεις μας για Ενεργειακή Δημοκρατία, με προμετωπίδα τη Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, είναι η μόνη δίκαιη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη διέξοδος για να πάρει ανάσα αξιοπρέπειας μια περιφέρεια, που πληρώνει τα σπασμένα των καταστροφικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας».

