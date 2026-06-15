Τραμπ: Εχουμε συμφωνία - Ανοίγει το Ορμούζ - Αίρεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός

Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λίγο μετά τις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναφέρει:

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους! Εξουσιοδοτώ το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο!"»

Σε νεότερη ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Αυτή η Μεγάλη Συμφωνία θα φέρει Ειρήνη και Ασφάλεια σε ολόκληρη την Περιοχή. Πολλοί πρόεδροι προσπάθησαν να κάνουν Ειρήνη με το Ιράν, και όλοι απέτυχαν πριν από εμένα. Οι Ηγέτες της Περιοχής βρήκαν, για πρώτη φορά, έναν Πρόεδρο που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν πραγματική Ειρήνη. Με το άνοιγμα των Στενών κατά την υπογραφή της Συμφωνίας την Παρασκευή, προκειμένου να απομακρυνθούν οι νάρκες, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και στις δύο πλευρές για την Περιοχή, και τον Κόσμο!»

Πηγή: skai.gr

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