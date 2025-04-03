Λογαριασμός
Τσουκαλάς: «Με την πολιτική της κυβέρνησης, σύντομα θα είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη»

«Πυρά» κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου εξαπέλυσε ο κ. Τσουακλάς σχολιάζοντας ότι ο κ. Μαρινάκης θα πρέπει να διαβάσει τον πίνακα της Eurostat με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Κώστας Τσουκαλάς

«Θα συνιστούσαμε στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο πριν τοποθετείται για το ζήτημα των πραγματικών αποδοχών για να μην εκτίθεται, να διαβάσει τον πρόσφατο πίνακα που δημοσιοποίησε η Eurostat με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών για το 2024, προσαρμοσμένο σε ισοδύναμες μονάδες αγοραστικής δύναμης» σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η χώρα μας κατατάσσεται και για το 2024 στην προτελευταία θέση πριν τη Βουλγαρία.
 
Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη το εισόδημα (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) αλλά ταυτόχρονα και το κόστος ζωής. Μετριέται σε μονάδες ανά εκατό, όπου 100 είναι ο μέσος προς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε για την Ελλάδα στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ το 2024 από 93 μονάδες το 2008. 

Η Βουλγαρία, αν και τελευταία στην κατάταξη με 66% του μέσου όρου, έχει αυξήσει σημαντικά την αγοραστική της δύναμη από το 2008 που βρισκόταν στο 43% του μέσου όρου. 

Με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπονομεύοντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύντομα θα είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη» καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς. 

