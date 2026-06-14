Μέχρι και τις πρώτες ώρες της Κυριακής συνεχίζονταν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια, όπου το βράδυ του Σαββάτου άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 35χρονο.

Σύμφωνα με το Orange Press, το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους περίοικους να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί το αίτιο της επίθεσης, όμως ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Τραγική φιγούρα ο σκύλος του θύματος – Ήταν μπροστά στην εκτέλεση, δεν έφευγε από το σημείο

Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.

Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.

Κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν ενημέρωση από τους αστυνομικούς για το σκυλί -καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, και όταν ενημερώθηκαν ότι είναι καλά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν τη φροντίδα του. Οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να έρθουν σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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