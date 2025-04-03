Του Γιάννη Ανυφαντή

Το απόλυτο χάος επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση άρσης της ασυλίας των δύο βουλευτών, Παναγιώτη Δουδωνή και Φερχάτ Οζγκιούρ, με ζητήματα όπως εκείνα της Χρυσής Αυγής αλλά και της μειονότητας στον Έβρο να πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, εκτροχιάζοντας τη συζήτηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν, παίρνοντας το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τη μεταναστευτική πολιτική, χρεώνοντας που «ρατσιστικές κορώνες», χαρακτηρίζοντας εκ νέου τον Μάκη Βορίδη «χουντικό και ρατσιστή».

«Ελλείψει θέσεων προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη του πρωθυπουργού και των υπουργών. σημερινή της τοποθέτηση ήταν απαράδεκτη και πρέπει να απαλειφθεί από τα πρακτικά. Ως προς το μεταναστευτικό η θέση είναι ξεκάθαρη. Εφαρμόζονται οι νόμοι και οι θέσεις του Διεθνούς Δικαίου», ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά το λόγο και να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πλειοψηφία. «Σας λέω την λέξη ασφάλεια και είστε λίγο πονεμένος. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μάλιστα, είχατε πάει για μπάνιο όταν εμείς εδώ είχαμε δουλειά. Είναι βαριά η καλογερική», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά του κ. Μηταράκη, βάζοντας στο κάδρο ξανά τον κ. Βορίδη αλλά και τον κ. Γεωργιάδη. «Έχετε υπουργό έναν χουντικό ρατσιστή και έναν που δεν αναγνωρίζει το Ολοκαύτωμα», είπε χαρακτηριστικά.

Πυρά σε δύο κατευθύνσεις εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τόσο προς την Πλεύση Ελευθερίας όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αναφορά του Νίκου Παππά για ακροδεξιές φωνές εντός του Υπουργικού Συμβουλίου. «Οι ύβρεις από τον κύριο Παππά ήταν έπαινος για εμένα. Έχει κενά μνήμης όμως. Η Χρυσή Αυγή γεννήθηκε στην παρέα των Αγανακτισμένων παρέα με εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Χρυσή Αυγή έριξαν την κυβέρνηση, μην μας κοροϊδεύετε μπροστά στα μούτρα μας. Τόσο πολύ πολεμήσατε τη Χρυσή Αυγή που πέντε χρόνια ούτε τη δίκη δεν τελειώσατε. Πραγματική πολιτική συμμαχία ήσασταν εσείς. Σε εμένα, ύφος δεν σας παίρνει» είπε ο Υπουργός και στρεφόμενος προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Η τότε πρόεδρος της Βουλής υποστήριζε και προστάτευε τη Χρυσή Αυγή στις συνεδριάσεις της Βουλής. Έθεσε και ζήτημα λειτουργίας της Βουλής επειδή κάποιοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής ήταν προφυλακισμένοι. Για τέτοια συμμαχία και προστασία μιλάμε». Αναφερόμενος στις αιτιάσεις της κα Κωνσταντοπούλου πως είναι αρνητής του ολοκαυτώματος επισήμανε: «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί το Ολοκαύτωμα. Με έχει συγχωρέσει η εβραϊκή κοινότητα επειδή είχα επιτρέψει να συνδεθεί το όνομά μου με το βιβλίο Πλεύρη, το οποίο αποτάσσομαι μετά βδελυγμίας. Αντιθέτως, είστε σφοδρή αντισημίτης, επιτίθεστε στο Ισραήλ».

Λάδι στο ήδη φορτισμένο κλίμα, έβαλε η άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ, μετά από μήνυση δημοσιογράφου, που τον κατηγορεί ότι έχει σχέσεις με Τουρκικό προξενείο. Ο ίδιος, απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, υποστήριξε πως είναι ο μόνος μειονοτικός βουλευτής που δεν του έχει επιτεθεί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, προσθέτοντας: «Εσείς στο ΠΑΣΟΚ συμφωνείτε με αυτές τις πρακτικές, να βγείτε να το πείτε. Kάνει αναρτήσεις στα τούρκικα για να μην καταλαβαίνει αρχηγός του». «Είμαι ένας ελεύθερος βουλευτής που προσπαθώ για τη χειραφέτηση (της μειονότητας). Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2023 έκανε δημόσια καταγγελία ότι έγινε παρέμβαση στις εκλογές, στη βούληση της μειονότητας που ανέφερε δημοσίως ότι σχημάτισε φάκελο που θα δώσει στον κ. Ερντογάν», απάντησε ο κ. Αχμέτ και αναφερόμενος στον κ. Φερχάτ είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δύο μειονοτικούς βουλευτές, τον Μουσταφά και τον Γιουσούφ, που ήταν γνήσιοι αριστεροί που δεν είχαν αυτή τη τάση. Δεν είμαι δεσμευμένος σαν αυτόν (Φερχάτ), αλλά ελεύθερος. Ο κ. Ανδρουλάκης με τίμησε ως τομεάρχη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επειδή δίνω τον αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι της χειραγώγησης της μειονότητας από ξένα κέντρα και παρεμβάσεις που ζημιώνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνύπαρξη μουσουλμάνων και χριστιανών. Σε μια υπόθεση να έρχεται αυτά και να λέει, δείχνει ακριβώς αυτό που επιδιώκει να κάνει αλλά δεν θα περάσει».

Τον λόγο έλαβε και ο ίδιος ο κ. Φερχάτ ο οποίος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να μην «βάζει το χέρι του στη φωτιά για βουλευτές που έχουν αλλάξει 5 κόμματα. «Όταν λέτε για μαθήματα δημοκρατίας να μας πείτε αν ηγεσία του κόμματος σας ενστερνίζεται αυτό που είχε γίνει το 23’ από τον κ. Μητσοτάκη για εσωτερική κατανάλωση που δεν αποδεικνύεται. Ο δικό σας βουλευτής να κατηγορεί τη μειονότητα από την οποία προέρχεται παραπάει. Η αναπαραγωγή τέτοιων αθλιοτήτων μετά από 2 χρόνια να στοχοποιούν τη μειονότητα είτε όλη την ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές. Θα έπρεπε να ντρέπεστε», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

