Τραμπ: «Θα επαναλάβω τις επιθέσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, σε περίπτωση που οι δύο χώρες αποτύχουν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τα πυρηνικά.

Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του, θα επαναλάβει τις επιθέσεις ή εναλλακτικά θα καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες «κηδεμόνα της Μέσης Ανατολής» με αντάλλαγμα το 20% των εσόδων της περιοχής.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν εξασφαλίζει μόνιμα ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Τέλος, υποστήριξε ότι, παρά τις αντιρρήσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ίδιος έσωσε το Ισραήλ από τον πυρηνικό όλεθρο.

Πηγή: skai.gr

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