WSJ: Ο Τραμπ λέει ότι σύντομα θα ανακοινώσει τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα μια δήλωση με την οποία θα επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν, όπως δήλωσε στη The Wall Street Journal.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η εν λόγω συμφωνία, την οποία το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι θα αποδεχτεί, θα υπογραφεί ψηφιακά είτε από τον ίδιο είτε από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Η συνέντευξη δόθηκε λίγες ώρες πριν ο Τραμπ παραστεί σε αγώνες UFC στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Κάποιοι χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως «μνημόνιο κατανόησης» που θα οδηγήσει σε περαιτέρω συνομιλίες, αλλά ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της λήξης της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν τέσσερις μήνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τους Ιρανούς, φτάνοντας μάλιστα να δηλώνει εδώ και πάνω από ένα μήνα ότι η συμφωνία ήταν σχεδόν σίγουρη. Ωστόσο, συχνά οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέρρεαν την τελευταία στιγμή, χωρίς να δοθεί η τελική έγκριση από την πλευρά των Ιρανών. Ο Τραμπ έχει γίνει όλο και πιο απογοητευμένος από τον πόλεμο, καθώς αυτός έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης και έχει προκαλέσει διχασμό μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Επίσης, δεν έδειξε καμία βιασύνη για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από το Ιράν, αναφέροντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί αργότερα.

«Θα ασχοληθούμε με την πυρηνική σκόνη αργότερα, όταν θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Θα έλεγα ότι μέσα στους επόμενους ένα ή δύο μήνες, δεν υπάρχει βιασύνη», είπε. Την χαρακτήρισε «αβλαβή».

Ερωτηθείς για τον σκεπτικισμό σχετικά με το αν οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν πράγματι, ο Τραμπ είπε ότι θέλει να σταματήσουν οι επιθέσεις και ότι κι εκείνοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. «Νομίζω ότι θέλουν να τελειώσει η υπόθεση. Δεν τους έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί τόσο για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν όσο ορισμένοι από τους επικριτές του. «Όσον αφορά την αλλαγή καθεστώτος, ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε να κάνουμε, και είναι η πιο λογική μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα γίνουν αυστηροί έλεγχοι στους Ιρανούς, χωρίς όμως να διευκρινίσει πώς θα λειτουργούν. Ανέφερε ότι η συμφωνία δεν θα προβλέπει την παροχή μετρητών στο Ιράν, αλλά ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να αρθούν. «Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν αποδίδει καρπούς, χαρακτηρίζοντάς τον «πιο αποτελεσματικό από τις επιθέσεις».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του προς τον Ισραηλινό ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία φάνηκε να θέτει σε κίνδυνο τις ευαίσθητες συνομιλίες. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά οι σχέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Ισραήλ είναι τεταμένες από τότε λόγω των αντικρουόμενων στόχων.

«Ο Μπίμπι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις επιθέσεις της Κυριακής στο Λίβανο. «Δεν μου άρεσε καθόλου. Έριξαν μερικούς μικρούς πυραύλους και αστόχησαν κατά πολύ».

«Πρέπει να ανταποδώσουν τα πυρά, μετά θα ανταποδώσει κι αυτοί, και έτσι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν θα σταματήσει ποτέ», είπε.

Ο Τραμπ, όμως, ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου υοστηρίζει τη συμφωνία. «Ο Μπίμπι δεν έχει αντίρρηση», είπε. «Γιατί είναι καλό για τον Μπίμπι; Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο υπό καμία περίσταση».

Ο Νετανιάχου έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

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