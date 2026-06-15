Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 4% μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η προοπτική να ανοίξει ξανά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα το πιο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του πλανήτη, οδήγησε τις τιμές του brent σε πτώση 4,02% στα 83,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό (WTI) υποχωρεί 4,63%, στα 80,95 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή ο χρυσός κατέγραψε αρχικά άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τις 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, για να σταθεροποιηθεί στη συνέχεια ακόμη υψηλότερα, στις 4,315 δολάρια, με κέρδη 1,80%.

Το ασήμι ακολούθησε μια ακόμα πιο εκρηκτική τροχιά, καταγράφοντας αρχικά κέρδη έως και 5,5% και αγγίζοντας τα 67,49 δολάρια, προτού μαζέψει ελαφρώς την άνοδό του στην περιοχή των 66,90 δολαρίων.

Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να ηγείται της ανόδου με κέρδη 1,4%, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones ενισχύθηκαν σημαντικά.

Θετικά αντέδρασαν το Bitcoin και η αγορά των κρυπτονομισμάτων αντέδρασαν σημειώνοντας άνοδο που ξεπέρασε το 2% και σπρώχνοντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα πάνω από τις 65.000 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

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