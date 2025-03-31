Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στις Κυκλάδες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλά νησιά. Ειδικότερα, σε επιφυλακή βρίσκεται Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία και Αστυνομία, τουλάχιστον έως αύριο το πρωί σε Πάρο, Μύκονο και Μήλο, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Πάρος βρέθηκε πρώτη στο «μάτι» της κακοκαιρίας, όταν το μεσημέρι ξέσπασε έντονη καταιγίδα στο νησί.

Πολλά αυτοκίνητα στον κεντρικό δρόμο της Νάουσας προς Κολυμπήθρες παρασύρθηκαν, σύμφωνα με αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος και κάποια από αυτά έφθασαν έως το λιμάνι.

Διασώθηκαν 2 άτομα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διέσωσαν δύο άτομα, επιβάτες αυτοκινήτου που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την Πάρο

Ελικόπτερο μάλιστα με 8 πυροσβέστες απογειώθηκε από την Ελευσίνα προκειμένου να φθάσει στο νησί της Πάρου, ωστόσο πάνω από το Αιγαίο επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα την επιστροφή του στην Ελευσίνα. Στις 19:00 το απόγευμα το φαινόμενο φαίνεται να έχει κοπάσει. Μεταφέρθηκε όμως στο νησί της Μυκόνου και συγκεκριμένα στη χώρα.

Από τις μεσημβρινές ώρες, σήμερα, Δευτέρα (31/03/2025), το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 160 κλήσεις.

Ειδικότερα:

100 κλήσεις στη νήσο Μύκονο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) αντλήσεις υδάτων

Για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί της Μυκόνου, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Τήνο 2 πυροσβέστες με 1 όχημα και από Άνδρο 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

60 κλήσεις στη νήσο Πάρο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ (8) αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί της Πάρου, μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Νάξο 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Μηνύματα από το 112

Η κακοκαιρία σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις κινείται προς Μύκονο και Μύλο, όπου σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας. Υπενθυμίζεται πως εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την Πάρο αλλά και την Μύκονο για απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως αύριο το πρωί.

Σε ετοιμότητα και οι Ένοπλες Δυνάμεις

Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι Ένοπλες Δυνάμεις για την παροχή συνδρομής στην Πολιτική Προστασία, λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Ειδικότερα για τις Κυκλάδες, σε ετοιμότητα βρίσκεται η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για την παροχή βοήθειας εφόσον της ζητηθεί, στην Πάρο ή σε άλλη περιοχή.

Η πρόγνωση του καιρού

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με κόκκινο συναγερμό συνεχίζονται κατά διαστήματα και αναμένεται να κινηθούν προς την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη Θεσσαλία και στη συνέχεια στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης έως τις 20:20 καταγράφεται στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που βρίσκεται στη Μύκονο και ανέρχεται σε 71.6 χιλιοστά. Τα 65 από αυτά τα χιλιοστά καταγράφηκαν μέσα σε μόλις σε 2 ώρες κατά το διάστημα 17:10-19:10 το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη αποτυπώνονται τα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης έως τις 20:20 της Δευτέρας 31/03, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα από αυτά όπως καταγράφηκαν από 537 μετεωρολογικούς σταθμούς δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε όλη τη χώρα, τοπικά ισχυρές στις Κυκλάδες, από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου) και από τις νυχτερινές ώρες στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 01-04-2025

Στις Κυκλάδες ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά επικίνδυνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου), στα Δωδεκάνησα, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά έως 8 μποφόρ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε όλη σχεδόν τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου), στα Δωδεκάνησα, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη. Στις Κυκλάδες, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά επικίνδυνα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-04-2025

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα καθώς και τη δυτική και νότια Κρήτη, θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-04-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-04-2025

Στα κεντρικά και βόρεια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-04-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Πηγή: skai.gr

