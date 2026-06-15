ΗΠΑ – Ιράν: Συμφωνία μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις - Παρασκευή θα ανοίξει το Ορμούζ

Τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα δίνει η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών και με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών.

Πρώτος που ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας ήταν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο X ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην «άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Πακιστανός πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση, ενώ έκανε λόγο για μια διαδικασία εντατικών συνομιλιών που οδήγησε στην τελική συμφωνία. Όπως ανέφερε, στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί σειρά προκαταρκτικών συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ώστε να προετοιμαστεί η εφαρμογή της συμφωνίας και η επίσημη υπογραφή της.

«Βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο»

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γράφοντας ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναγκάσαμε τις ΗΠΑ»

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υιοθέτησε διαφορετικό τόνο, με την κρατική τηλεόραση να αναφέρει ότι το Ιράν «ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης», παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως αποτέλεσμα πίεσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επιβεβαίωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι τίθεται σε ισχύ άμεσο και οριστικό τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο ίδιος, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ανέφερε επίσης ότι «απόψε θα ξεκινήσει το τέλος του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν σε διάστημα 60 ημερών, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει «δικά της μέτρα» σε περίπτωση παραβιάσεων από την αμερικανική πλευρά. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, στις επικείμενες συνομιλίες θα τεθούν ζητήματα όπως η άρση των διεθνών κυρώσεων, η δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και η σύσταση συστήματος παρακολούθησης για την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές.

Το Ιράν διευκρίνισε ότι οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόνο αφού η άλλη πλευρά υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης.

Ο Γκαριμπαμπάντι υποστήριξε επίσης ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν και οι απειλές που τη συνόδευσαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του Ανώτατου Κοινού Στρατιωτικού Επιτελείου του Ιράν, σύμφωνα με το οποίο ο λαός της χώρας, υπό τις εντολές του Ανώτατου Ηγέτη, έχει αποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθούν την ήττα».

Ιρανικές πηγές διευκρίνισαν ότι η συμφωνία «δεν σημαίνει εμπιστοσύνη στον εχθρό», ενώ το κείμενο του μνημονίου κατανόησης (MoU) θα δημοσιοποιηθεί μόνο μετά την επίσημη υπογραφή του. Επιπλέον, αποφασίστηκε η θαλάσσια κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο να ρυθμίζεται από το Ιράν, σε συνεργασία με το Ομάν.

Παρασκευή το άνοιγμα του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αναφέρει σε νεότερη ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ την ίδια πληροφορία μετέδωσε και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Οπως εξηγεί ο Ντόναλντ Τραμπ ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί.

Παρών ο Βανς στην υπογραφή της συμφωνίας - Μπορεί και ο Τραμπ

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρών στην υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Ιράν, την Παρασκευή στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι είναι «πιθανή» η παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Έχω την πρόθεση να είμαι εκεί, αλλά είναι πιθανό να είναι παρών ο ίδιος ο πρόεδρος», είπε ο αντιπρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

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