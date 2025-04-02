Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το έντονο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις Κυκλάδες, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής, με κάτοικους και καταστηματάρχες να μετρούν πληγές. Στο επίκεντρο των ισχυρών καιρικών φαινομένων βρέθηκαν η Πάρος και η Μύκονος, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικού χείμαρρους που παρέσυραν αυτοκίνητα και ό,τι άλλο έβρισκαν στο πέρασμά τους, ενώ το λευκό και το γαλάζιο των κτηρίων, έδωσαν τη θέση τους στο καφέ της λάσπης.

Στη Νάουσα της Πάρου, ορμητικός όγκος νερού παρέσυρε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μέχρι τη θάλασσα, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Οι Aρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση των ζημιών.

Εικόνες καταστροφής και στη Μύκονο. Προειδοποιήσεις από το «112» σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε ετοιμότητα οι Αρχές και στη Ρόδο.

«Μάχη» με τον χρόνο στην Πάρο: Προσπάθεια Αρχών και κατοίκων για να αποκαταστήσουν τις ζημιές

Δύσκολες ώρες πέρασαν οι κάτοικοι στην Πάρο, καθώς μέσα σε 2 ώρες έπεσε βροχή 2 μηνών και έγιναν 13 απεγκλωβισμοί ατόμων είτε από τα αυτοκίνητα τους είτε από τα σπίτια τους. Έπεσαν 70 χιλιοστά βροχής και η πυροσβεστική στο νησί δέχτηκε 70 κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα στη Νάουσα, ενώ το γραφικό λιμάνι της μετατράπηκε σε λίμνη λάσπης.

Σημειώθηκαν επίσης και κατολισθήσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος στους δρόμους από Παροικιά προς Νάουσα και από Παροικιά προς Λεύκες, ενώ σταδιακά έχει αρχίσει να αποκαθίσταται η υδροδότηση στο νησί.

Ο ποταμός Ξηροποτάμου χθες υπερχείλισε και παρέσυρε δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία περνούσαν από τις καμάρες της γέφυρας.

Η κατάσταση πλέον έχει αρχίσει να ομαλοποιείται, ενώ η πυροσβεστική και οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μέχρι την εξασθένιση του φαινομένου.

Τα συνεργεία του Δήμου δεν έχουν σταματήσει λεπτό, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και τις λάσπες. Συνεργείο της ΔΕΗ θα καθαρίσει τα φρεάτια, ενώ εθελοντές βοηθούν ώστε να καθαρίσουν τις λάσπες από την πλατεία αλλά και το παραλιακό μέτωπο.

Μάλιστα τόσο συνεργεία του δήμου όσο και εθελοντές βοηθούν τους καταστηματάρχες να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους, να απομακρύνουν τις λάσπες μέσα από αυτά και με σκούπες, με φτυάρια, ενώ με λάστιχα προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια.

Σπίτια πλημμύρισαν και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, άμεσα ξεκινούν οι αιτήσεις προκειμένου τα κλιμάκια να εκτιμήσουν τις ζημιές σε οικίες και οικοσκευές και να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό οι κάτοικοι.

Το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στην υδροδότηση.

Υπάρχουν καθιζήσεις και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο και όλοι δίνουν «μάχη» με τον χρόνο, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές, ειδικά εφόσον πλησιάζει το Πάσχα και περιμένουν τους τουρίστες.

Τα σχολεία στην Πάρο αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά σήμερα Τετάρτη (2/4).

«Ποτάμια» τα σοκάκια της Μυκόνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες και από τη Μύκονο, με ορμητικούς χειμάρρους να παρασύρουν αυτοκίνητα έως και μέσα στα πλακόστρωτα σοκάκια, ενώ τραπεζοκαθίματα από καφετέριες και εστιατόρια έφτασαν μέχρι τη θάλασσα. Νεροποντή και στα Χανιά, με σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους να καλύπτονται από νερό και λάσπη.

Τα σοκάκια στο νησί των ανέμων έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Το χαλάζι σχημάτισε μεγάλα κομμάτια πάγου, που μαζί με τα λασπόνερα, «έπνιξαν» τη χώρα της Μυκόνου, ενώ τραπέζια και καρέκλες από παραλιακά καταστήματα κατέληξαν στη θάλασσα.

Η πυροσβεστική δέχθηκε 100 κλήσεις ενώ οι δυνάμεις της Μυκόνου ενισχύθηκαν με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα από Τήνο και Άνδρο που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Μυκόνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των συνεπειών από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα το νησί.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα όλες οι εν εξελίξει εργολαβίες που πραγματοποιούνται κατά μήκος της περιφερειακής οδού της Μυκόνου. Στόχος σύμφωνα με τον Δήμο Μυκόνου είναι να ολοκληρωθεί εγκαίρως η κατασκευή του νέου ασφαλτοτάπητα και να αποκατασταθεί πλήρως η βατότητα της οδού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Μυκόνου, επαναλειτουργούν σήμερα Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025 όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί της Μυκόνου καθώς μετά την έγκαιρη κινητοποίηση των συνεργείων του Δήμου αντιμετωπίστηκαν άμεσα όλα τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία που έπληξε το νησί.

Εξαίρεση αποτελούν το νηπιαγωγείο της Φτελιάς και το 2ο Δημοτικό Σχολείο για τα οποία καταβάλλονται προσπάθειες να είναι έτοιμα την Πέμπτη 3 Απριλίου.

Σε ετοιμότητα οι Αρχές στη Ρόδο

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Ρόδο. Σε βίντεο φαίνεται να ξηλώνει τα κλαδιά δέντρων ενώ στο βάθος διακρίνεται ψυγείο περιπτέρου το οποίο παρασύρεται. Από τους ισχυρούς ανέμους δέντρα έπεσαν ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας στη Ρόδο, είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Έτσι μέχρι τώρα τα μόνα προβλήματα που υπάρχουν είχαν να κάνουν με κάποια λίγα δέντρα που έπεσαν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταπλακώθηκαν κάποια αυτοκίνητα και υπήρξε άμεση κινητοποίηση από τα συνεργεία του Δήμου.

Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου που επεμβαίνει σε κάθε τέτοιο περιστατικό, υπολογίζει ότι από την αρχή της ημέρας έχει επέμβει σε περίπου 40 περιπτώσεις, ενώ και οι Πυροσβεστική Υπηρεσία μας έδινε 20 περιπτώσεις στις οποίες κλήθηκε να συνδράμει. Έχουν να κάνουν όλες με πτώσεις δέντρων ή με ξεριζωμούς δέντρων και με αυτοκίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς άνθρωπος.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα, Τετάρτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι υπηρεσίες του δήμου θα παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενίσουν από αύριο, το μεσημέρι.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες (που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις) προβλέπονται κατά διαστήματα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (02-04-25).

Αναλυτικά:

Στις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες έως το μεσημέρι της Τρίτης (01-04-25).

Στην ανατολική Θεσσαλία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα) έως το απόγευμα της Τρίτης (01-04-25).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου) έως και το βράδυ της Τρίτης (01-04-25).

Στην Κρήτη (κυρίως στη δυτική και τη νότια Κρήτη) και τη Γαύδο έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Στα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (02-04-25).

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

