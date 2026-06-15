Το Ιράν επιβεβαιώνει άμεσο και οριστικό τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επιβεβαίωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι τίθεται σε ισχύ άμεσο και οριστικό τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν σε διάστημα 60 ημερών, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει «δικά της μέτρα» σε περίπτωση παραβιάσεων από την αμερικανική πλευρά. Οπως πρόσθεσε ο ίδιος στις επικείμενες συνομιλίες θα τεθούν ζητήματα όπως η άρση των διεθνών κυρώσεων, η δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και η σύσταση συστήματος παρακολούθησης για την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές.

Ο Γκαριμπαμπάντι υποστήριξε επίσης ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν και οι απειλές που τη συνόδευσαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ανέφερε επίσης ότι «απόψε θα ξεκινήσει το τέλος του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κρατική τηλεόραση, η οποία έσπευσε να παρουσιάσει την εξέλιξη ως επιτυχία της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης».

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του Ανώτατου Κοινού Στρατιωτικού Επιτελείου του Ιράν σύμφωνα με το οποίο ο λαός της χώρας, υπό τις εντολές του Ανώτατου Ηγέτη, έχει αποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθούν την ήττα».

Ιρανικές πηγές διευκρίνισαν ότι η συμφωνία «δεν σημαίνει εμπιστοσύνη στον εχθρό», ενώ το κείμενο του μνημονίου κατανόησης (MoU) θα δημοσιοποιηθεί μόνο μετά την επίσημη υπογραφή του.

Επιπλέον, το πρακτορείο σημειώνει πως αποφασίστηκε η θαλάσσια κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο να ρυθμίζεται από το Ιράν, σε συνεργασία με το Ομάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.