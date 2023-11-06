Το ταξίδι του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία όπως επίσης και τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ο οποίος προσγειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο της Άγκυρας αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, Δευτέρα με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν ενώ όπως σχολιάζει ο Μανώλης Κωστίδης είναι πιθανό να συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο, παρά το γεγονός πως δε υπάρχει στο επίσημο πρόγραμμα.

Το παλαιστινιακό, τα F-16, η Συρία αλλά και το θέμα της Σουηδίας αναμένεται να είναι από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν ο δύο υπουργοί.

Ερντογάν: Στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στη Μαύρη Θάλασσα όλοι μας περιμένουν και μας αναζητούν με τις καρδιές και τα μάτια τους

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται πως βλέπει τον εαυτό του ότι είναι ο μόνος που θα λύσει το ζήτημα στη Μαύρη Θάλασσα και ότι η χώρα του θα φέρει την ηρεμία στην περιοχή και την σταθερότητα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή τουτ ΣΚΑΪ.

«Αν θα έρθει ειρήνη στη Μαύρη Θάλασσα, να είστε σίγουροι πως αυτή θα επιτευχθεί με μας. Εμείς θα φροντίσουμε την ασφάλεια και την ηρεμία των αδελφών μας στα σύνορα μας στο Ιράκ και στη Συρία. Στα Βαλκάνια και στον Καύκασο εμείς θα εξασφαλίσουμε να επικρατήσει η εμπιστοσύνη και η ηρεμία. Από την βόρεια Αφρική μέχρι και την Νότια Ασία και οπουδήποτε ζουν τα αδέλφια μας και οι φίλοι μας, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα περιμένουν και θα αναζητούν οι καρδιές και τα μάτια τους» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ομιλία του ο Ερντογάν.

«Μπορούμε να γίνουμε εγγυήτρια χώρα στη Γάζα, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία είναι στην Κύπρο»

Παράλληλα, στις δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως έχει «διαγράψει» το Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, όχι όμως το Ισραήλ τονίζοντας ωστόσο πως η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει εγγυήτρια χώρα στη Γάζα.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το καθήκον και μπορούμε να είμαστε εγγυήτρια χώρα. Στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, η Αγγλία μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, και αφού και η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα, γιατί να μην υπάρχει παρόμοια δομή στη Γάζα; Τι πιο φυσικό από το να είναι η Τουρκία εγγυήτρια χώρα στη Γάζα; Μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε και εκεί τον ρόλο της εγγυήτριας χώρας» τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν έχω καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Ο διοικητής της MİT, Ιμπραήμ Καλίν έχει επαφές με την ισραηλινή πλευρά. Φυσικά, διαπραγματεύεται και με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον κάποιος με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε»

Επίθεση Ερντογάν σε Ισραήλ

Παρόλα αυτά ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε και νέα επίθεση στο Ισραήλ σε ομιλία του, χαρακτηρίζοντας το «σφαγέα» στη Γάζα που «κλέβει εδάφη» και «σκοτώνει γυναίκες και παιδιά», σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

«Είναι δικό μας καθήκον να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας από την ισραηλινή καταπίεση και να σταματήσουμε τις σφαγές που γίνονται στη Γάζα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου. Είναι δικό μας καθήκον ζητήσουμε το λόγο από αυτούς που σκοτώνουν τις γυναίκες, τα παιδιά τους αμάχους στα εδάφη της Παλαιστίνης και από τους κλέφτες που σφετερίζονται τα εδάφη των πονεμένων. Επίσης είναι ιστορικής σημασίας ευθύνη μας.

Τους αδελφούς μας στη Γάζα δεν τους εγκαταλείψαμε, δεν τους αφήσαμε και δεν θα τους αφήσουμε μόνους και ανήμπορους» είπε.

Τέλος εποχής για τον Κιλιτσντάρογλου – Έχασε το συνέδριο του κόμματος

Εξελίξεις όμως υπάρχουν και στο εσωτερικό της Τουρκίας αφού ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ηττήθηκε έπειτα από 13 χρόνια στο συνέδριο του κόμματος και ο νέος του αντίπαλος του Ερντογάν είναι πλέον ο Οζγκιούρ Οζέλ.

«Σας καλώ σε επιστράτευση, θα αφήσω πίσω τον Ερντογάν, θα ξεσηκώσουμε την Τουρκία» υπόσχεται ο νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ.



«Εγώ δεν σας προτείνω να ψηφίσετε έναν ηγέτη που το μπόι του θα φτάνει στου Ερντογάν ο οποίος θα μπορεί να του απαντάει. Εγώ σας παρουσιάζω έναν ηγέτη που θα αφήσει πίσω του τον Ερντογάν. Σηκωθείτε όρθιοι. Ξεσηκώστε το κόμμα. Ξεσηκώστε τη χώρα. Εμείς θα τα καταφέρουμε και εκείνοι θα ηττηθούν. Από αύριο σας καλώ σε επιστράτευση. Θα κερδίσουμε τους δήμους μας και θα νικήσουμε και σε άλλους δήμους», κατέληξε.

