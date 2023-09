Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ΣΚΑΪ: Ο Μπάιντεν εκφράζει εδώ και καιρό τη στήριξή του στην πώληση F-16 στην Τουρκία Πολιτική 21:05, 26.09.2023 linkedin

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις Ερντογάν, δηλαδή για το κατά πόσον η παραίτηση Μενέντεζ από την αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας θα μπορούσε να επισπεύσει το θέμα των F-16