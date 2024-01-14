Σταϊκούρας: Καμία ανοχή σε περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφορών

«Καμία ανοχή σε περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφορών» δηλώνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό με οδηγό της ΟΣΥ ο οποίος εμφανίζεται να σημειώνει ενώ οδηγούσε.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρει πως κατόπιν ενημέρωσης από την ΟΣΥ Α.Ε., ο εν λόγω οδηγός, που εκτελούσε το δρομολόγιο της Γραμμής 523 (Αδάμες-Κηφισιά), εντοπίστηκε από την πρώτη στιγμή και έλαβε κλήση για Πειθαρχικό έλεγχο. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ήδη από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, ο οδηγός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

«Η ασφάλεια στις μεταφορές αποτελεί βασικό και αδιαπραγμάτευτο στοιχείο των μεταφορών» τονίζεται στην ανακοίνωσή του υπουργείου και επισημαίνεται πως τόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όσο και η Διοίκηση της Ο.Σ.Υ. θα είναι άτεγκτες σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.