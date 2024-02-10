Πιερρακάκης: Η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στο επίκεντρο

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» και την υπογραφή του Κυριάκου Πιερρακάκη, είναι ήδη αναρτημένο στη δημόσια διαβούλευση και, σύμφωνα με το υπουργείο, αντιμετωπίζει θετικά χρόνιες παθογένειες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα ενισχύοντας από τη μια το δημόσιο πανεπιστήμιο και θεσμοθετώντας από την άλλη, τη δυνατότητα ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να ιδρύουν παραρτήματα τους στη χώρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αυστηρότατα κριτήρια ποιότητας.

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης παρεμβαίνει με άρθρο του, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη δημόσια διαβούλευση και αναδεικνύει ως ηγεμονεύουσα συνθήκη του νομοσχεδίου τη «διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, «βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής για τη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Της στρατηγικής που υπαγορεύεται από τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε και που υπηρετεί την εντολή που λάβαμε από τους πολίτες να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, εξωστρεφή και δυναμική Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.