Το αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλια του Τούρκου προέδρου

Σε θετικό κλίμα έγινε ο διάλογος μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά το τηλεφώνημα του Έλληνα πρωθυπουργού προς τον Τούρκο πρόεδρο, χθες το μεσημέρι, για να του ευχηθεί για τα 70ά του γενέθλιά του, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ήταν έκπληξη για τον Τούρκο πρόεδρο, σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης, όταν περίπου στη 1:15 (ώρα Ελλάδας) χτύπησε το τηλέφωνό του και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να του πει τα «χρόνια πολλά».

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη θεωρείται από την Άγκυρα ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων για την επικράτηση «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αποκτά ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ανακοινώθηκε επίσημα και από την τουρκική προεδρία.

Εν όψει, μάλιστα, και της επικείμενης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, πιθανότατα τον Μάιο.

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν κάποτε έλεγε «αν φτάσεις στα 70 είσαι τελειωμένος» - Τώρα ο ίδιος έγινε 70 ετών

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής της SOZCU TV είπε: «Ο Ερντογάν έγινε 70 ετών και ο συνοδοιπόρος του ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί του έστειλε 70 τριαντάφυλλα. Ρώτησαν τον Ερντογάν και ο ίδιος είπε πως ο κ. Μπαχτσελί μου έστειλε τριαντάφυλλα όσο είναι η ηλικία μου. Όμως, δεν ξέρουμε το χρώμα τους. Αν έστειλε λευκά τριαντάφυλλα συμβολίζουν την αθωότητα, τα κόκκινα δείχνουν την αγάπη ενώ τα κίτρινα δείχνουν την φιλία. Δεν ξέρουμε τι του έστειλε ο κ. Μπαχτσελί. Χρόνια πολλά. Έφτασε στα 70! Κάποτε όμως έλεγε άλλα. Θυμήθηκα μια φράση που έλεγε ο ίδιος ο Ερντογάν 'αν φτάσει στα 70 είσαι τελειωμένος'. Έτσι έλεγε ο ίδιος για τον Ερμπακάν και τον Ετζεβίτ. Κυριε πρόεδρε, κύριε Ερντογάν, ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα. Βλέπετε πως κι εσείς φτάσατε στα 70! Ελπίζω να μην είστε τελειωμένος...».

Eρντογάν: «Εστιάζουμε την προσοχή μας στα F-16. Αυτά είναι τα άμεσα σχέδιά μας»

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν συζητάει την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ερντογάν: «Πέρα από το πρόγραμμα των F-35, τα άμεσα σχέδιά μας και το πρόγραμμά μας είναι τώρα εστιασμένα στα F-16. Τόσο το Κογκρέσο όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων... Στις συνομιλίες μας με τους γερουσιαστές που μας επισκέφτηκαν, συζητήσαμε περισσότερο ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα F-16. Εκτός αυτού, οι συνεργάτες μας συναντώνται με τους ομολόγους τους. Στις συναντήσεις τόσο του υπουργού Εξωτερικών μου όσο και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, επιμένουμε σε αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε».

Η παρατήρηση του Ερντογάν σε δημοσιογράφο

«Σύνελθε!»

Ερντογάν: «Πήγαν και ανακοίνωσαν υποψηφίους πρώην μέλη μας ή όσους τηρούν στάση εναντίον μας. Και συνεχίζουν την πορεία μαζί τους.

Δημοσιογράφος: «Τους είχατε αποκαλέσει 'ακροβάτες του τσίρκου'»

Ερντογάν: Τι;

Δημοσιογράφος: Τους είχατε αποκαλέσει 'ακροβάτες του τσίρκου'

Ερντογάν: Εγώ δεν ανέφερα το όνομα τους... Ρουγιά, σύνελθε!

Η Αγία Σοφία στην προεκλογική διαμάχη της Τουρκίας

Ιμάμογλου: «Με κατηγορούν πως δεν παρέχω υπηρεσίες καθαριότητας και ασφάλειας στην Αγία Σοφία, πως δήθεν πονάω που έχει γίνει τζαμί»

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε: «Χθες το βράδυ ένας τρελός είπε στην τηλεόραση 'ο Ιμάμογλου δεν παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και ασφάλειας, στο τζαμί της Αγίας Σοφίας'. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι ισχυρίζεται πως δήθεν υποφέρω επειδή έχει γίνει τζαμί. Διαβάζει το μυαλό μου, τη συνείδησή μου, ακόμα και την καρδιά μου! Προβάλλει το ψέμα για την Αγία Σοφία όχι από άγνοια, αλλά επειδή είναι κακός άνθρωπος, επειδή είναι τρελός.

Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Ακόμη και όταν το τζαμί της Αγίας Σοφίας δεν ήταν απλώς ένας χώρος λατρείας, ακόμα και όταν ήταν μουσείο, ο ιμάμης σε ένα μέρος του χώρου διάβαζε την προσευχή και οι πιστοί προσεύχονταν σε άλλο μέρος. Πρέπει τώρα να πω στους ανθρώπους πόσες φορές έχω πάει εκεί;

Αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Ξέρεις πώς είναι αυτά; Για παράδειγμα, είμαι από τον αείμνηστο παππού μου, να τον ελεήσει ο Θεός, και τον πατέρα μου... Είναι όλοι πιστοί χατζήδες. Έλεγαν να μην σε βλέπει ο άλλος πού θα προσευχηθείς, πού θα προετοιμαστείς... Κάνε την προσευχή του δίχως να σε βλέπουν. Έτσι μάθαμε. Γιατί η πίστη μας βρίσκεται μεταξύ του Δημιουργού και του δούλου. Όμως σε αυτούς η προσευχή έχει γίνει θέμα επίδειξης. Χρησιμοποιούν όλα τα άσχημα συναισθήματά τους για να πληγώσουν το έθνος, να διχάσουν και να διχάσουν το έθνος».

