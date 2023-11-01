Τα όσα κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο πρόεδρος των Σπαριατών, Βασίλης Στίγκας μετά την παρέμβαση της Δικαιοσύνης αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο Βασίλης Στίγκας είχε κληθεί αρχές Σεπτεμβρίου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να δώσει εξηγήσεις για τις αναφορές από το βήμα της βουλής για συμπεριφορές “Greek mafia” και “Δον Κορλεόνε” αναφερόμενος στα μέλη της βουλευτικής ομάδας του κόμματος Σπαρτιάτες.





Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ ενώπιον της εισαγγελέας ο κ.Στίγκας ανέφερε: «Δεχόμουν απειλές και ύβρεις από εξωθεσμικούς παράγοντες. Στόχος η καθαίρεσή μου από την ηγεσία του κόμματος. Εάν υλοποιούνταν το σχέδιο ανατροπής για διάδοχός μου προοριζόταν ο βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς».

Σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς του ανέφερε σε άλλο σημείο:

«Η κόρη μου φοβήθηκε από τις απειλές και τις συκοφαντίες στα social media. Δεν δεχόμουν μόνο ψυχολογική πίεση αλλά και απειλητικά τηλεφωνήματα και επιθέσει στα γραφεία και την επιχείρησή μου».

Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών απέφυγε να μιλήσει για το ρόλο του Ηλία Κασιδιάρη. Ωστόσο, ανέφερε: «Δεν γνωρίζω από ποιον εκπορεύονταν οι απειλές, εντάθηκαν πάντως μετά τη διαγραφή του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος είχε αυτοβούλως είχε ανακοινώσει από το βήμα της βουλής τη στήριξη των Σπαρτιατών στην υποψηφιότητα Κασιδιάρη για το δήμο της Αθήνας».

Τα όσα κατέθεσε ο κ. Στίγκας θα τεθούν υπόψιν της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής η οποία και θα αποφασίσει και την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

