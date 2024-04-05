«Το νέο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο "νόμος της σιωπής" που προσπαθούν να επιβάλλουν. Τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και τα υπόλοιπα στελέχη της, υποστηρίζουν με περίσσιο θράσος πως "η κριτική που ασκείται στην αστυνομία αποθαρρύνει τις γυναίκες από το να απευθυνθούν σε αυτήν"» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε το "κεφάλι" ενός υπουργού γιατί σε ένα τραγικό περιστατικό προφανώς, πήγαν όλα στραβά», είπε χαρακτηριστικά ο υυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε αλλά δεν πρέπει να αποθαρρύνονται οι γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει:

«Να τους ενημερώσουμε πως αν κάποια γυναίκα αποθαρρύνεται από το να απευθυνθεί στην ΕΛ.ΑΣ., αυτό οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα της. Οφείλεται στο ότι η δολοφονία της 28χρονης έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα, ενώ μιλούσε με την άμεσο δράση στο τηλέφωνο κι όχι στην κριτική που οφείλει να ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ένα σοκαριστικό γεγονός. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να απαιτεί την απόλυτη σιωπή σε όλες τις αναλγησίες, τις ασυνέπειες, τα ψέματα και την ανικανότητα που επιδεικνύει. Αυτό όμως δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά ούτε και από την κοινωνία.

Η μοναδική αποδεκτή τοποθέτηση από πλευράς κυβέρνησης θα ήταν η ανακοίνωση της απομάκρυνσης του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.