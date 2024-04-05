«Η μόνη επιλογή που κάνουμε είναι τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Και εγώ επιλέγω κάθε μέρα να στέκομαι στο πλευρό της προόδου, στο πλευρό των συνανθρώπων μου», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στο Instagram.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο οποίος περιοδεύει στην Κρήτη, αναφέρει στην ανάρτηση του ότι χθες επέστρεψε στις ρίζες του, στα Χανιά, στον τόπο των παππούδων του, Στέλιου και Αλεξάνδρας. «Εδώ, που η οικογένειά μου -όπως η πλειοψηφία των οικογενειών της Κρήτης- έδωσε το αίμα της για την πατρίδα μας στη μάχη της Κρήτης, πολεμώντας το τέρας του φασισμού».

Αναφέρει ότι επισκέφθηκε τον τάφο των παππούδων του στο χωριό Σκίνες: «Τον παππού μου δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. Έφυγε ένα μήνα πριν γεννηθώ. Για χρόνια μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί, τον φρόντιζε η γιαγιά Αλεξάνδρα. Όπως φρόντιζε και εμένα μετά». Λέει για τη γιαγιά του: «με νανούριζε, μου διάβαζε παραμύθια τους χειμώνες στην Αθήνα και τα καλοκαίρια στα Χανιά, γέμιζε το σπίτι με τις μυρωδιές της κουζίνας της. Τα τελευταία της λόγια προς εμένα τα κράτησα σαν φυλαχτό: ‘Βιβλίο να πιάνεις και μάλαμα να γίνεται'». Ο κ. Κασσελάκης σημειώνει ότι «η μόνη επιλογή που κάνουμε είναι τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Και εγώ επιλέγω κάθε μέρα να στέκομαι στο πλευρό της προόδου, στο πλευρό των συνανθρώπων μου. Επιλέγω κάθε μέρα τον δρόμο της γιαγιάς Αλεξάνδρας».\

