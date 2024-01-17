«Ψήνεται» νέα σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ψηφοφορία  για τα ομόφυλα ζευγάρια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Στέφανος Κασσελάκης συμπληρώνει τέσσερις μήνες στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως τα περίμενε.

Η εσωστρέφεια δεν έχει φύγει από το κόμμα και ειδικά το τελευταίο διάστημα το κλίμα είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Σε αντίθεση με ό,τι λέγεται και γράφεται δεν είναι το δάνειο στα κομματικά μέσα που προκάλεσε το πρόβλημα.

Μια σειρά από αποφάσεις που δεν συζητήθηκαν επαρκώς, όπως τα περί υπουργοποίησής του το 2019 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις Σπέτσες, η πολυήμερη απουσία στις ΗΠΑ τα Χριστούγεννα, αλλά και η κομματική πειθαρχία για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια προκάλεσαν δυσαρέσκεια ακόμα και στο δικό του μπλοκ.

Ίσως φταίει το γεγονός πως ακόμα δεν έχει οριστεί ένα στενό κομματικό επιτελείο, που κάθε πρωί θα συνεδριάζει προκειμένου να χαράσσει μια συγκεκριμένη γραμμή.

Πρόκειται για τον γνωστό πρωινό καφέ που επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα είχε σιγά - σιγά μετονομαστεί σε Πολιτικό Κέντρο. Ακόμα και η αναφορά του στην Κεντρική Επιτροπή πως θα ζητήσει να επανακατατεθεί η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το διαχωρισμό κράτους - εκκλησίας προκάλεσε έκπληξη.

Η Νίνα Κασιμάτη αντέδρασε και ζήτησε πριν κατατεθεί οποιαδήποτε ρύθμιση του κόμματος στη Βουλή να ενημερωθεί, αλλιώς δεν δέχεται να μπει η υπογραφή της. Πέρα από το διαδικαστικό ήταν αρκετοί που σημείωναν πως με αυτή την κίνηση ενδεχομένως την πιο ακατάλληλη στιγμή να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο με την εκκλησία.

Το προοδευτικό πρόσημο που θέλει να δώσει ο Στέφανος Κασσελάκης στο κόμμα είναι σαφές. Και δεν αποκλείεται αυτό να είναι το «όπλο» που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή από το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικά αν μέσα στον Φεβρουάριο επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και περισσότεροι από 10 βουλευτές διαφοροποιηθούν με τη γραμμή που έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για στήριξη του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η ηγετική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να πετύχει το 36/36 στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και αρκετοί θεωρούν πως είναι εφικτό με δεδομένο πως ο Παύλος Πολάκης δεν έχει μιλήσει ποτέ για καταψήφιση πέρα από τη διαφωνία που εξέφρασε στην Πολιτική Γραμματεία την περασμένη Παρασκευή.

Θα αποτελέσει, λοιπόν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ένα «crash test» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που θα έχει να κάνει και με το προοδευτικό πρόσημο των δυο κομμάτων, αλλά και με τη συνοχή των δυο κοινοβουλευτικών ομάδων; Είναι πολύ πιθανό.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση ετοιμάζονται να ταυτίσουν το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ αν τελικά αποδειχτεί πως περίπου το 1/3 των βουλευτών του δεν συμβαδίσει με τη κομματική γραμμή. Από τη Χαριλάου Τρικούπη θυμίζουν πως ψήφισαν το σύμφωνο συμβίωσης το 2015 και σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν επιβάλουν κομματική πειθαρχία για ένα θέμα συνειδησιακό. Εκτιμούν πως οι απώλειες που θα έχουν θα είναι πολύ λιγότερες, καθώς αρκετοί τηρούν ακόμα στάση αναμονής.

Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το πάνω χέρι λόγω της εκπαραθύρωσης του ΣΥΡΙΖΑ και της κατάληψης δημοσκοπικά της δεύτερης θέσης. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ ο χώρος του κέντρου και όχι τα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Σε αυτό το πεδίο φαίνεται πως θέλει να κινηθεί το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάρει πίσω δυνάμεις από το ΚΚΕ, την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά. Κάτι τέτοιο σε πρώτη φάση θα τον ξαναέφερνε κάτω από τη Νέα Δημοκρατία, που παρά τις αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη για νίκη στις ευρωεκλογές, φαίνεται να είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

