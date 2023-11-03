Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ 100,3: Η υπόθεση των υποκλοπών έχει πληγώσει το πολίτευμα, την δημοκρατία αλλά και την κυβέρνηση

Η υπόθεση των υποκλοπών έχει πληγώσει το πολίτευμα, την δημοκρατία αλλά και την κυβέρνηση δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Επικράτειας Άκης Σκέρτσος τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση.

Ερωτηθείς σχετικά επεσήμανε ότι η συζήτηση με διαρροές δεν τιμά κανέναν και πλήττει και το κύρος των ανεξάρτητων άρχων.

"Λειτουργούμε σε ευρωπαικό πλαίσιο και πρέπει να υπάρχει διαρκής έλεγχος της εξουσίας από όλους τους φορείς για να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία" τόνισε ο κ. Σκερτσος.

"Συμμορφωνόμαστε και επιθυμούμε τον έλεγχο" υπογράμμισε ο υπουργός.

