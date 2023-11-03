Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ: Το σχέδιο για την εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας

Για τις πρωτοβουλίες και τα έργα του του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ποια έγγραφα θα έχουμε στο gov.gr Wallet, στο κινητό μας μέχρι το τέλος του χρόνου

Εκτός από τα προσωπικά έγγραφα – ταυτότητα, δίπλωμα και κάρτες - στο ψηφιακό πορτοφόλι θα «μπουν» επίσης όλα τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που ζητούν οι οργανισμοί του δημοσίου, ώστε ο κάτοχος του wallet θα δίνει απλά την έγκρισή του ώστε η κάθε υπηρεσία να έχει πρόσβαση στο εκάστοτε έγγραφο.

Το σχέδιο για την εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας

Οι επόμενοι πόλεμοι πιθανότατα θα γίνονται υβριδικά και ηλεκτρονικά ψηφιακά και γιαυτό η χώρα συμμορφώνεται με τις κοινοτικές οδηγίες κυβερνοασφάλειας.

«Σήμερα εποπτεύουμε 70 φορείς ενώ η ομπρέλα μέχρι του χρόνου τον Οκτώβριο θα ανοίξει σε 2.000 κρίσιμους φορείς – δημόσιους και ιδιωτικούς – όπως ρεύμα, νερό, ενέργεια, υγεία και τηλεπικοινωνίες» δήλωσε ο υπουργός.

Μέχρι το τέλος του χρόνου έτοιμος ο Προσωπικός Αριθμός

Αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και μητρώο πολιτών σύντομα θα «αντικατασταθούν» από τον Προσωπικό Αριθμό – έναν μοναδικό για τον κάθε πολίτη αριθμό που θα χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του με το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα διέπει οριζόντια όλα τα παραπάνω μητρώα, θα είναι ο μόνος που θα χρειαστεί να ξέρουμε και θα τον «φτιάχνει» ο κάθε πολίτης.

Θα αποτελείται από το ΑΦΜ και τρία επιπλέον ψηφία, από τα οποία τα δύο θα τα επιλέγει ο πολίτης.

Το σχέδιο για τον Προσωπικό Βοηθό προχώρα γρήγορα και υπολογίζεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος τους έτους.

