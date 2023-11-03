Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ: Το σχέδιο για την εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας

Για τις πρωτοβουλίες και τα έργα του του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου.
Ποια έγγραφα θα έχουμε στο gov.gr Wallet, στο κινητό μας μέχρι το τέλος του χρόνου
Εκτός από τα προσωπικά έγγραφα – ταυτότητα, δίπλωμα και κάρτες - στο ψηφιακό πορτοφόλι θα «μπουν» επίσης όλα τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που ζητούν οι οργανισμοί του δημοσίου, ώστε ο κάτοχος του wallet θα δίνει απλά την έγκρισή του ώστε η κάθε υπηρεσία να έχει πρόσβαση στο εκάστοτε έγγραφο.
Το σχέδιο για την εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας
Οι επόμενοι πόλεμοι πιθανότατα θα γίνονται υβριδικά και ηλεκτρονικά ψηφιακά και γιαυτό η χώρα συμμορφώνεται με τις κοινοτικές οδηγίες κυβερνοασφάλειας.
«Σήμερα εποπτεύουμε 70 φορείς ενώ η ομπρέλα μέχρι του χρόνου τον Οκτώβριο θα ανοίξει σε 2.000 κρίσιμους φορείς – δημόσιους και ιδιωτικούς – όπως ρεύμα, νερό, ενέργεια, υγεία και τηλεπικοινωνίες» δήλωσε ο υπουργός.
Μέχρι το τέλος του χρόνου έτοιμος ο Προσωπικός Αριθμός
Αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και μητρώο πολιτών σύντομα θα «αντικατασταθούν» από τον Προσωπικό Αριθμό – έναν μοναδικό για τον κάθε πολίτη αριθμό που θα χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του με το Δημόσιο και τις τράπεζες.
Ο Προσωπικός Αριθμός θα διέπει οριζόντια όλα τα παραπάνω μητρώα, θα είναι ο μόνος που θα χρειαστεί να ξέρουμε και θα τον «φτιάχνει» ο κάθε πολίτης.
Θα αποτελείται από το ΑΦΜ και τρία επιπλέον ψηφία, από τα οποία τα δύο θα τα επιλέγει ο πολίτης.
Το σχέδιο για τον Προσωπικό Βοηθό προχώρα γρήγορα και υπολογίζεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος τους έτους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.