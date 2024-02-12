Κασσελάκης για ομοφοβικό σχόλιο Μουτζούρη: Να μη νιώσουμε αδύναμοι μπροστά στη χυδαιότητα

Ανάρτηση-απάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, στα ομοφοβικά σχόλια του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη.

«Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η Ελλάδα - Μουτζούρης της Ευρώπης. Το χρέος όλων των προοδευτικών Ελλήνων είναι να μη νιώσουμε αδύναμοι μπροστά στη χυδαιότητα, να μη νιώσουμε λιγότεροι, να μη νιώσουμε ηττημένοι.

Η σύγχρονη Ελλάδα του αύριο θα νικήσει το μίσος, την ειρωνεία, την οπισθοδρόμηση. Θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για ισότητα, για συμπερίληψη, για δικαιοσύνη, για αξιοκρατία, για εκσυγχρονισμό και για πρόοδο» έγραψε στο X ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η Ελλάδα - Μουτζούρης της Ευρώπης.

Το χρέος όλων των προοδευτικών Ελλήνων είναι να μη νιώσουμε αδύναμοι μπροστά στη χυδαιότητα, να μη νιώσουμε λιγότεροι, να μη νιώσουμε ηττημένοι.



Η σύγχρονη Ελλάδα του αύριο θα νικήσει το μίσος, την ειρωνεία, την… pic.twitter.com/Wp5GS00TlR — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 12, 2024

Σε ανοιχτή εκδήλωση πριν από λίγες ημέρες σε παραλιακή ταβέρνα της Λέσβου, για να γιορτάσει την επανεκλογή του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Κώστας Μουτζούρης αποκάλεσε τον Στέφανο Κασσελάκη «κουνίστρα» και «οπισθογεμή», προκαλώντας τα ειρωνικά σχόλια των παρευρισκομένων.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Αρχίζει μια νέα σεζόν τώρα, μια νέα περιφερειακή αρχή. Θα πάμε καλά. Όλους θα τους βοηθάμε αν μπορούμε. Και με όλους θα συνεργαστούμε. Και με Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ... με όλους. Είναι κόμματα που τα ψηφίζει ο λαός».

Τότε κάποιος από τους παρευρισκόμενους ρώτησε: «Και με τον Κασσελάκη;», με τον Κώστα Μουζούρη να απαντά «Κουνίστρα είναι αυτός! Είναι λίγο οπισθογεμής!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.