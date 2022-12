Προθέρμανση αντιπαράθεσης με σκανδαλολογία πριν το προεκλογικό σπριντ Πολιτική 06:26, 16.12.2022 linkedin

Το προεκλογικό κλίμα των τελευταίων ημερών, διανθισμένο με σκανδαλολογία αλλά και την πλούσια σε αποκαλύψεις επικαιρότητα, θα εκτινάξει την πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών στα ύψη, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή, το Σάββατο.