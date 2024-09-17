Λίγο πριν τις 20:30 ολοκληρώθηκε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συζήτησε ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου. Το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτική Γραμματεία διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα. Συζητήθηκαν το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών και τα επόμενα βήματα.

Η τελική εισήγηση θα γίνει γραπτώς στην Κεντρική Επιτροπή μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, προκειμένου να βγει γραπτή εισήγηση για την ΚΕ.

Η εισήγηση της Πέμπτης θα περιλαμβάνει και τη διαδικασία κύρωσης των υποψηφιοτήτων (συλλογική υπογράφων, ημερομηνία κατάθεσης υπογραφών). Την προηγούμενη φορά ήταν 30 υπογραφές μελών της ΚΕ και βουλευτών. Μέχρι στιγμής μένει το ίδιο.

Ο χαρακτήρας του συνεδρίου και το αντικείμενο του συνεδρίου θα συζητηθεί στην ΚΕ. Η ΠΓ θα εισηγηθεί την Πέμπτη να είναι έκτακτο. Επίσης, κατατέθηκαν απόψεις για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Θα συζητηθούν εκ νέου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν του κριτηρίου της κατάθεσης των πόθεν έσχες θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα κριτήρια, όπως η κατάθεση λευκού ποινικού μητρώου και η διερεύνηση τυχόν οφειλών προς το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία, η εισήγηση είναι το έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει 1-3 Νοεμβρίου ενώ η εκλογή προέδρου και νέας Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση στις 24 Νοεμβρίου.

Εάν χρειαστεί β' γύρος για την ανάδειξη του νέου προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την 1η Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

