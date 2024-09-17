Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: «Είμαι περήφανος για το ΕΣΥ - Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι και να κάνει διέξοδο δεν έχει»

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ήταν φιλοξενούμενος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έδωσε απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων για τα ζητήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

«Το καλοκαίρι πήγα στη Ρόδο και είχα πει on camera ότι θα πάρουμε 50 νοσηλευτές. Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη προσληφθεί 50 επικουρικούς νοσηλευτές μέσα από τον πίνακα που ανοίξαμε στο Νοσοκομείο της Ρόδου, και το ίδιο πρόκειται να κάνουμε και για το Νοσοκομείο της Καβάλας», επεσήμανε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως «όποιος νοσηλευτής μάς ακούει και επιθυμεί να βρεθεί σε νοσοκομείο πλησίον της οικίας του, θα τον προσλάβουμε αμέσως εφόσον υπάρχει ανοιχτή θέση».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κενές θέσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί, με 3 διαφορετικούς πίνακες από τον ΑΣΕΠ να «τρέχουν», ενώ στα «σκαριά» βρίσκεται και η ανακατανομή προσλήψεων για το 2025 με πολλές χιλιάδες νοσηλευτές, όπως είπε, με το βάρος, ωστόσο, να «πρέπει να δοθεί στην έλλειψη ιατρικού προσωπικού». Σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν επικουρικό να φύγει από τα νοσοκομεία, διότι το πρώτο πρόβλημα στο ΕΣΥ είναι η έλλειψη προσωπικού».

«Έχω ζητήσει ηλεκτρονική διασταύρωση συνταγών σε όλα τα φαρμακεία για το φάρμακο για τον διαβήτη»

Αναφορικά με τον ΕΟΠΥΥ και τις παράνομες συνταγογραφήσεις, ο υπουργός υπογράμμισε:

«Αμέσως μετά θα στείλω έγγραφο στον ΕΟΦ για το φάρμακο για το διαβήτη. Ζητήσαμε και λάβαμε από όλες τις φαρμακαποθήκες όλες τις εκτελέσεις παραδόσεων του φαρμάκου αυτού. Τώρα όμως θα ζητήσω από τον ΕΟΦ ηλεκτρονική διασταύρωση του τι άυλες συνταγογραφήσεις έχουν εκτελέσει τα διάφορα φαρμακεία και τι έχουν σε απόθεμα, καθώς είναι φάρμακο που απαγορεύεται η εξαγωγή του και η χορήγησή του χωρίς ιατρική συνταγή. Πλέον τα ηλεκτρονικά ίχνη μένουν και θα τα βρούμε όλα, μέχρι και αναδρομικούς ελέγχους θα κάνω».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσέθεσε, μάλιστα, πως έχουν γίνει προσπάθειες για εξεύρεση ασφαλιστικών δικλείδων μέσω ΗΔΙΚΑ, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση των ΑΜΚΑ ανθρώπων με παράνομα κυκλώματα. «Όσοι πιάσαμε, έπαιρναν ΑΜΚΑ κυρίως μεταναστών, τους έγραφαν φάρμακα ερήμην τους και μέσω αυτών έκαναν εκτέλεση συνταγών, χρεώνοντας τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στο φάρμακο, τα οποία τελικά εξήγαγαν στο εξωτερικό παρανόμως. Για αυτόν τον λόγο θα βάζουμε τη διαδικασία του OTP, δηλαδή σύστημα ασφαλείας που θα έρχεται στο κινητό του ατόμου για συναίνεση στην συνταγογράφηση, όπως ήδη γίνεται σε τραπεζικές συναλλαγές».

«Σκοπός μας μέχρι τέλος του 2025 να γίνουν τουλάχιστον 37.000 απογευματινά χειρουργεία - Είναι ψίχουλα τα €7.200/χρόνο;»

Σε ερώτηση για τα απογευματινά χειρουργεία, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως σκοπός του υπουργείου είναι από αυτόν τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 να γίνουν τουλάχιστον 37.000 χειρουργεία, με σκοπό να μειωθεί κατακόρυφα και ο αντίστοιχος δείκτης αναμονής, κάτω από το μισό. Επιπλέον, δήλωσε «περήφανος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας», ωστόσο δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν παθογένειες πολλών δεκαετιών.

«Δεν θα σας πω ότι θα αδιαφορήσω και θα το παραδώσω έτσι στον επόμενο αφού υπήρχαν προβλήματα από πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να σας πω ότι σε όλα τα συστήματα Υγείας της Ευρώπης υπάρχουν παρόμοιες αναμονές σε εφημερίες και χειρουργεία, θέλω να δουλέψω για την αντιμετώπιση και των δυο. Για το πρώτο έχουμε τα απογευματινά χειρουργεία, για το δεύτερο θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο μέσα στον Οκτώβριο με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Πιστεύω μέχρι το Πάσχα οι πολίτες να δουν αισθητή βελτίωση στη μείωση αναμονής τους».

Ως προς τα κίνητρα γιατρών για τις άγονες περιοχές, εξήγησε ότι ο ίδιος είναι ο πρώτος υπουργός που άλλαξε τα κίνητρα εδώ και 25 χρόνια, επισημαίνοντας ότι «μόνο ο Μπιλ Γκέιτς θα χαρακτήριζε ψίχουλα τα έξτρα 7.200 ευρώ τον χρόνο».

«Αν κατέβει ο Κασσελάκης, κατά 90% θα κερδίσει - Για αυτό είπα φασίστα τον Πολάκη»

Τέλος, απαντώντας για το πώς θα του φαινόταν το ενδεχόμενο ο Παύλος Πολάκης να είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός ανέφερε:

«Ας υποτεθεί ότι εγώ, δηλαδή ένας υπουργός που οι Αριστεροί χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, αποφάσιζα να απολύσω δυο δημοσίους υπαλλήλους γιατί είχαν στενές σχέσεις με έναν πολιτικό μου αντίπαλο, τον κύριο Πολάκη για παράδειγμα. Να έχω κατηγορήσει και τους δυο για φοροδιαφυγή, ότι έχουν κλέψει λεφτά από τις φακές, ότι έχουν κάνει δωροδοκία, για οτιδήποτε, και μετά από 8 χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός Δημοσίου γιατί έχουν χάσει τη δουλειά τους να έχουν αθωωθεί ομοφώνως στο δικαστήριο. Θέλω στα σοβαρά να σκεφτείτε πόσα δακρύβρεχτα άρθρα θα είχαν γραφτεί σε εφημερίδες, πόσα φωτοστέφανα θα τους είχαν. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι, έχουν καταδικαστεί στην ανωνυμία ο κύριος Σταμάτης Πουλής και η κυρία Ανδρονίκη Θεοφιλάτου. Αυτό είναι ο φασισμός, η διά της βίας επιβολή των άλλων».

Κατέληξε, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι και να κάνει, πλέον διέξοδο δεν έχει. «Αν κατέβει ο Κασσελάκης, 90% θα κερδίσει. Αν κερδίσει, οι μισοί θα φύγουν. Ο κύριος Πολάκης έχει πιθανότητες να εκλεγεί. Οφείλω να σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Ο Σταμάτης Πουλής με την Ανδρονίκη Θεοφιλάτου έχουν κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση στον Πολάκη. Ξέρετε πότε είναι το δικαστήριο; 30 ΟΚτωβρίου, παραμονή του Συνεδρίου τους για την εκλογή αρχηγού. Έχει πάρει ήδη 3 αναβολές, δεν μπορεί να πάρει άλλη».

Πηγή: skai.gr

