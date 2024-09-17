ΣΥΡΙΖΑ: Στο τραπέζι παραμένουν τα σενάρια διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα «μαχαίρια» έχουν βγει στον ΣΥΡΙΖΑ και οι δυο πλευρές βάζουν όλα τα «όπλα» τους στο τραπέζι. Κινήσεις τακτικής και στρατηγικής λαμβάνουν χώρα προκειμένου να δουν τις αδυναμίες του «αντιπάλου» ή να τον «τρομάξουν» στην πορεία προς τις κάλπες. Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει καλυφθεί πλέον νομικά με την άρση του πληρεξούσιου προς τον διευθυντή του κόμματος, Χρήστο Μαυροκεφαλίδη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους «87» ότι η σύγκρουση που θα ακολουθήσει θα είναι σφοδρή. Συνεχίζει τις επαφές με στελέχη και βουλευτές και δίνει έμφαση στην περιφέρεια. Δεν αποκλείεται προς τέλος της εβδομάδας να ανακοινώσει τα επόμενα βήματά του.

Οι «87» οργανώνονται με μεγάλο «αγκάθι» να παραμένει το πρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στις εκλογές. Ζυμώσεις γίνονται, «ακροάσεις» πραγματοποιούνται, όμως ακόμα δεν έχει βγει «λευκός καπνός». Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής της Κυριακής» στέλεχος που κάνει συνομιλίες και μετρά υποψηφιότητες μιλά για τρεις «πολύ καλές περιπτώσεις». Αποκαλύπτει μόνο τη μια εμμένοντας στην υποψηφιότητα της Όλγα Γεροβασίλη. Η αντιπρόεδρος της Βουλής δεν φαίνεται να επιθυμεί την εμπλοκή της. Οι άλλοι δυο δεν προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, ωστόσο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πηγές της νέας διαμορφωμένης πλειοψηφίας τρία είναι τα σενάρια τα οποία έχουν εξεταστεί σε σχέση με το πως θα κινηθούν με τον Στέφανο Κασσελάκη:

- Από τη στιγμή που ανακοινώσει την υποψηφιότητά του η βάση να είναι αυτή που θα τον καθαιρέσει οριστικά.

- Να μην επικυρωθεί η υποψηφιότητά του μετά από σχετικές εισηγήσεις που θα κάνουν τα όργανα και με αφορμή κινήσεις εκδικητικές προς το κόμμα.

- Να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Στη νέα πλειοψηφία υπάρχουν στελέχη όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Χρήστος Σπίρτζης κ.α. που εξακολουθούν να κρατούν δημόσια πολύ σκληρή γραμμή για τον πρώην πρόεδρο.

Η Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο θα είναι κομβική, καθώς οι δυο πλευρές – και ο Παύλος Πολάκης – θα αποκαλύψουν σε μεγάλο βαθμό πως θα κινηθούν. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου από το βήμα του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου σε σχέση με την υποψηφιότητά του ή την πιθανή στήριξη από τους «87». Ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί ακόμα ένας γύρος συζήτησης όσον αφορά την ημερομηνία των εκλογών με την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη και του Παύλου Πολάκη να επιθυμούν να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Σήμερα στις 16.00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία.

Πηγή: skai.gr

