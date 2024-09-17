Ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασίες ελέγχου, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων».

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού 2024/1143 «σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και σχετικά με τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα». Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα για την αρμοδιότητα και το σύστημα ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και ορίζονται ως εθνικές ελεγκτικές αρχές, η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων («κεντρική αρμόδια αρχή») και ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ)». Στο σύστημα ελέγχου εντάσσεται η τήρηση προδιαγραφών προστατευόμενων προϊόντων από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ , ενώ η ένταξη στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων» θα συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις εντασσόμενες επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας προστατευόμενων προϊόντων.

«Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στους ελέγχους, θωρακίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων, στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς μας, συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Θωρακίζει την εθνική οικονομία με προοπτική και δυναμική», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Στύλιος και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση στέκονται δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς, παρέχοντάς τους τη στήριξη που χρειάζονται για να διατηρήσουν και να αναδείξουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κοινός τόπος των τοποθετήσεων των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν πως η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγικό σχέδιο για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την υπέρβαση των αλλεπάλληλων κρίσεων που είχε θύματα τον αγροτικό κόσμο, τα τελευταία χρόνια. Επισήμαναν παράλληλα ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του, αδυνατεί υπό τις παρούσες συνθήκες, να ανταπεξέλθει και δεν θα μπορέσει να διενεργήσει αποτελεσματικούς ελέγχους, χωρίς προσλήψεις προσωπικού και χωρίς ηλεκτρονική υποστήριξη. Ανέφεραν επίσης ότι οι κυρώσεις είναι ασαφείς, σε πολλές περιπτώσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες, στο στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η «Νίκη». Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Δεν υπάρχει σχέδιο για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και υπογράμμισε ότι το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων δεν έχει λυθεί, αν και καταστρέφει το αγροτικό εισόδημα. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι «απουσιάζουν οι ποινικές κυρώσεις, απουσιάζει η υποχρέωση δημοσιοποίησης του παραβάτη. Απουσιάζει η ευθύνη των μετόχων των εταιρειών και απουσιάζουν και τα υψηλά πρόστιμα».

Η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενιαίας αρχής που θα ελέγχει και θα επιβάλλει τις ποινές και τα πρόστιμα για τους παραβάτες. «Δεν μπορεί να ελέγχει ο ΕΛΓΟ, να επιβάλλει το πρόστιμο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ελέγχους να κάνει παράλληλα και ο ΕΦΕΤ. Είναι ένα χάος και το αποτέλεσμα αυτού είναι ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων να δημιουργεί γραφειοκρατία, ανασφάλεια δικαίου και πάνω απ' όλα ατιμωρησία», είπε η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ που κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία του πρωτογενούς τομέα και του αγροτικού εισοδήματος.

«Μπορεί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να προβάλλουν τα ΠΟΠ προϊόντα σαν διέξοδο για την επιβίωση του αγρότη και του κτηνοτρόφου, όμως ουσιαστικά αυτή η πολιτική εξυπηρετεί και προστατεύει τα μονοπώλια της εμπορίας και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα οποία λυμαίνονται το μόχθο των βιοπαλαιστών της υπαίθρου», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Κωνσταντίνος Μεταξάς.

«Δεν βλέπουμε ένα νομοσχέδιο για να στηρίξει επί της ουσίας το αγροτικό εισόδημα και τον νέο αγρότη ενώ σήμερα ενώ 650.000 αγρότες κινδυνεύουν», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ζεϊμπέκ Χουσεΐν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον αγροτικό κόσμο σαν το τελευταίο τροχό της αμάξης και χαρακτήρισε ελλιπές το νομοσχέδιο, αν και τα προϊόντα ΠΟΠ μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Νίκος Βρεττός είπε ότι η κυβέρνηση, με τα νομοσχέδια που φέρνει, υπηρετεί ξένες πολυεθνικές αγροτικές εταιρείες, αφού στη χώρα πουλιέται παράνομα το προϊόν των ελληνοποιήσεων που παράγεται στην Τουρκία.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά είπε ότι το νομοσχέδιο στερείται αποτελεσματικών ρυθμίσεων για την αποτροπή των ελληνοποιήσεων και αποτελεσματικούς ελέγχους, για την επαρκή στήριξη των ελληνικών ΠΟΠ.

Ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών» Πέτρος Δημητριάδης είπε ότι το νομοσχέδιο δεν μεριμνά για ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους, αφού ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, χωρίς προσλήψεις και υποδομές δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

