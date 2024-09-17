Λογαριασμός
Απάντηση Κασσελάκη σε Νοτοπούλου μέσω... πηγών: Να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη

Οι συνεργάτες του κ. Κασσελάκη τονίζουν ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα μπούλινγκ και «δεν θα ανεχθεί καμία σκιά στο θέμα αυτό»

Στέφανος Κασσελάκης

Μέσω... πηγών ήρθε η πρώτη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη στους ισχυρισμούς της Κατερίνας Νοτοπούλου περί μπούλινγκ μέσω μηνυμάτων από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη καλούν την κυρία Νοτοπούλου να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα και δεν θα επέτρεπε καμία σκιά στο συγκεκριμένο θέμα.

Πιο αναλυτικές οι «πηγές Κασσελάκη«» ανέφεραν: 

«Το bullying δεν είναι μια κενή λέξη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υποφέρει από αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η κ. Νοτοπούλου οφείλει πάραυτα να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Είναι ένα σοβαρό αδίκημα και ο Στέφανος Κασσελάκης που το έχει υποστεί ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό και γνωρίζοντας πολύ καλά τη σκληρότητα αυτού του πράγματος, δε θα ανεχθεί καμία σκιά στο θέμα αυτό».

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης Κατερίνα Νοτοπούλου
