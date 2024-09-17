Μέσω... πηγών ήρθε η πρώτη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη στους ισχυρισμούς της Κατερίνας Νοτοπούλου περί μπούλινγκ μέσω μηνυμάτων από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη καλούν την κυρία Νοτοπούλου να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα και δεν θα επέτρεπε καμία σκιά στο συγκεκριμένο θέμα.

Πιο αναλυτικές οι «πηγές Κασσελάκη«» ανέφεραν:

«Το bullying δεν είναι μια κενή λέξη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υποφέρει από αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η κ. Νοτοπούλου οφείλει πάραυτα να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Είναι ένα σοβαρό αδίκημα και ο Στέφανος Κασσελάκης που το έχει υποστεί ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό και γνωρίζοντας πολύ καλά τη σκληρότητα αυτού του πράγματος, δε θα ανεχθεί καμία σκιά στο θέμα αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.