Του Γιάννη Ανυφαντή

Να επανακκινήσει τον αντιπολιτευτικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί ο Νίκος Παππάς, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Σε μια προσπάθεια να στρέψει τα φώτα προς τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, ο Νίκος Παππάς θέτει ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό σχετικά με το «ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών, για τον έλεγχο των κερδοσκοπικών φαινομένων και των τιμών στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες και για τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Σε δήλωση του στο περιστύλιο της Βουλής, ο κ. Παππάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, οι Έλληνες εργαζόμενοι έφτασαν να είναι οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη». Ταυτόχρονα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να έρθει στη Βουλή, για «να μας αποκαλύψει τις προθέσεις του» και διερωτήθηκε αν «θα συνεχίσει να εργαλειοποιεί την ακρίβεια για να μαζεύεται το υπερκέρδος και τα υπερπλεονάσματα στα ταμεία του κράτους;».

Αναφορικά με τα εσωκομματικά ο κ. Παππάς απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Παππά

Με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, οι Έλληνες εργαζόμενοι έφτασαν να είναι οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη.

Καταθέτουμε λοιπόν Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον καλούμε να έρθει στη Βουλή.

Θα στηρίξει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών;

Θα κάνει κάτι στην πράξη για να υπάρξει έλεγχος των τιμών και της αισχροκέρδειας;

Θα στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Ας έρθει στη Βουλή να μας αποκαλύψει τις προθέσεις του.

Θα συνεχίσει να εργαλειοποιεί την ακρίβεια για να μαζεύεται το υπερκέρδος και τα υπερπλεονάσματα στα ταμεία του κράτους;

Πηγή: skai.gr

