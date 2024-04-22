H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ουρουγουάη, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Λουίς Λακάγιε Πόου, μετέβη στα γραφεία της ιστορικής ελληνικής κοινότητας του Μοντεβιδέο, όπου την υποδέχθηκαν ο πρόεδρος Παναγιώτης Χατζηράλλης, ο αντιπρόεδρος Παύλος Αυγουστής και πολλοί ομογενείς. Εν συνεχεία, επισκέφθηκε τον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, με τον Μητροπολίτη του Μπουένος Άιρες Ιωσήφ, και ξεναγήθηκε στους χώρους της κοινότητας.

Απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή, τόνισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι απόψε μαζί σας, στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουρουγουάη. Η παρουσία μου στην όμορφη αυτή χώρα μου έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά πόσο έντονο είναι το συναίσθημα του φιλελληνισμού που διαπνέει τον λαό της, γεγονός στο οποίο έχετε συνεισφέρει αποφασιστικά και εσείς, που έχετε ενσωματωθεί στη φιλόξενη κοινωνία της.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν καταγράφεται μεγάλο κύμα Ελλήνων μεταναστών στην Ουρουγουάη, μέχρι και τις μέρες μας, συνεχίζετε να συμβάλλετε, με την εργατικότητα και την επιμονή σας, στην πρόοδο της νέας σας πατρίδας, αποτελώντας δυναμικό μέρος της. Η εγκατάστασή σας εδώ συνδέεται με δύσκολες στιγμές του ελληνισμού, αφού, πολλοί από τους προγόνους σας μετανάστευσαν στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής αλλά και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον αδελφοκτόνο σπαραγμό που ακολούθησε.

Σας συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Αποτελείτε άξιους πρεσβευτές μας, αναδεικνύετε την πολιτιστική μας κληρονομιά και διατηρείτε άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού. Η Ελλάδα παρακολουθεί με υπερηφάνεια την πορεία σας.

Εύχομαι, σε όλους, στις οικογένειές σας και στον καθένα ξεχωριστά, να προοδεύετε πάντα με ομοψυχία, με υγεία και ευτυχία».

Την προηγουμένη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Εθνική Βιβλιοθήκη, το θέατρο Solis, καθώς και σημεία του Μοντεβιδέο με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

