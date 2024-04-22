«Μέχρι στιγμής έχουμε δείξει έμπρακτα στην Ουκρανία τη στήριξή μας, ωστόσο δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση που θα διακινδυνεύσει την αεράμυνα της χώρα μας» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς αναφορικά με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times, προσθέτοντας «Έχουμε πολλές φορές προβεί σε πολλές διαψεύσεις, σας απαντώ και σήμερα κατηγορηματικά».

Ειδικότερα, το εν λόγω ρεπορτάζ των FT κάνει λόγο για πιέσεις που ασκούνται στην Ελλάδα και την Ισπανία από τους συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ώστε να παράσχουν συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να απαιτήσει περισσότερη βοήθεια στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Στρασβούργο.

Στην ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης εάν γνωρίζει ότι στην ελληνική κυβέρνηση ασκήθηκε τέτοιου είδους πίεση απάντησε ότι ο ίδιος δεν το γνωρίζει και ότι εμμένει στην αρχική απάντηση.

Πάντως, σε σημερινή του δήλωση ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, κάλεσε τα κράτη μέλη να ακούσουν ποιες είναι οι ανάγκες του Κιέβου και να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορούν να κάνουν.

«Έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν την ικανότητα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας» δήλωσε ο Μπορέλ, εξηγώντας ότι η Ουκρανία, εκτός από πυρομαχικά, χρειάζεται πυραύλους, αλλά και συστοιχίες Patriot.

Μαρινάκης για Σπαρτιάτες και Μπελέρη

Ερωτηθείς στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τους Σπαρτιάτες είπε ότι από δω και πέρα θα αποφασίσει το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου.

Αναφορικά με την υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, μεταξύ άλλων, είπε ότι πολλά από όσα ακούγονται έχουν διαψευστεί και ότι είναι λάθος η στοχοποίησή του.

Για την επιχείρηση της ΕΛΑΣ και τις προσαγωγές 50 ατόμων σχετικά με τον θάνατο του αστυνομικού στου Ρέντη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να το σχολιάσει», προσθέτοντας «Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Οι υποθέσεις αυτές απαιτούν χρόνο. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις της αστυνομίας».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Σε ισχύ τίθεται από σήμερα έως και τις 4 Μαΐου 2024 το «Καλάθι των Νονών», ενώ από την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι του Πάσχα».

Το «Καλάθι του Πάσχα» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις νέες κατηγορίες τροφίμων και συγκεκριμένα:

Αρνί

Κατσίκι

Τσουρέκι

Πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα

Στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται 12 κατηγορίες προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές που είναι νονοί ή γονείς μικρών παιδιών να κάνουν οικονομικότερες αγορές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Επιπλέον, μέχρι τις 4 Μαΐου σε ισχύ παραμένει και το «Καλάθι της Σαρακοστής».

Στηρίζουμε εμπράκτως τα νοικοκυριά, όσο επιμένει η εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, ώστε κάθε οικογενειακό τραπέζι να γεμίσει με τα απαραίτητα αγαθά σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Είναι πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόσφορο εργαλείο, προκειμένου να μπορέσει να συγκρατήσει και να μειώσει τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από έλεγχο σε 40 βασικά φρούτα και λαχανικά, διαπιστώνονται μειώσεις σε 23 προϊόντα, αυξήσεις σε 10, ενώ σταθερές παραμένουν οι τιμές σε 7.

Η πτωτική αυτή τάση αποδεικνύει πως οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην εφοδιαστική αλυσίδα και περισσότερο η παρέμβαση για την καθαρή τιμή απ' το χωράφι στο ράφι αποφέρει καρπούς.

Σύμφωνα με αυτό το μόνιμο μέτρο, οι προμηθευτές πωλούν τα προϊόντα τους σε καθαρές τιμές και προβλέπεται πιστωτικό τιμολόγιο έως 3% μόνο για επιστροφή ή για φύρα προϊόντος.

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, στην επίσκεψή του στην Λαχαναγορά του Ρέντη επεσήμανε: «Σε αυτή τη συγκυρία αυτές οι επισκέψεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές.

Αγωνιζόμαστε, με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και σε συνεννόηση πάντα με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα να μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία θα είναι σε τιμές αντίστοιχες είτε χαμηλότερες από τις περσινές.

Ο αγώνας κατά της ακρίβειας, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένας αγώνας συνεχής. Έχουμε όμως για πρώτη φορά ενθαρρυντικά δείγματα ότι και ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα φαίνεται να αρχίζει πια να κάμπτεται και όπως είπα έχουμε πια και πτώση τιμών που τελικά αυτό είναι το ζητούμενο προκειμένου να ανακουφιστεί το μέσο νοικοκυριό.»

Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας σε τρεις άξονες, λοιπόν:

Πρώτον, στην αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών με μόνιμα μέτρα,

Δεύτερον, τις στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών με έκτακτα μέτρα όποτε υπάρχει ανάγκη και

Τρίτον, με αδιάκοπους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων κερδοσκοπίας και αθέμιτων πρακτικών στην αγορά.

-----

Για ακόμα μια φορά και μάλιστα μέσα σε χρονικό διάστημα πολύ λίγων μηνών, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έδωσε ξανά στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον περασμένο Οκτώβριο.

Η S&P μετατρέπει τώρα τις «προοπτικές» της οικονομίας από σταθερές σε θετικές.

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας για την βελτίωση της οικονομίας μας πιάνουν τόπο.

Από εκεί που η οικονομία της χώρας κάποτε χαρακτηριζόταν ως «για τα σκουπίδια», σήμερα είναι μια οικονομία με πρωτοφανή αύξηση των εξαγωγών, που παρουσιάζει ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις και πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η ανεργία έχει μειωθεί κατά 7% και μάλιστα σημαντική μείωση παρατηρείται στην ανεργία των γυναικών και των νέων.

Με τις μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας που έδωσαν την δυνατότητα των συνταξιούχων να απασχολούνται χωρίς να υπομένουν το «πέναλτι» του 30%, πάνω από 67.000 συνταξιούχοι έχουν δηλωθεί ως εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, πέρυσι απασχολήθηκαν πάνω από 50.000 ωφελούμενοι μέσω προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών, ενώ την τρέχουσα περίοδο έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε 7 συνολικά προγράμματα που προσβλέπουν σε 55.000 ωφελούμενους.

Παρά την εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, η οικονομία της χώρας βρίσκεται πλέον, σε νέα τροχιά. Οι θετικές αυτές ειδήσεις, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η πολιτική της Κυβέρνησης που στόχο έχει, με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά, να αυξάνονται τα εισοδήματα όλων των πολιτών.

----

Σήμερα, διεξάγεται στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδος και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου στην Άγκυρα.

Με τους επικεφαλής και μέλη των αντιπροσωπειών πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση πριν λίγη ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών είναι ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ. Μετέχουν, επίσης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

-----

Με νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εξειδικεύονται οι νέοι κανόνες που βάζουν τάξη στη δημόσια περιουσία στις παραλίες, διασφαλίζουν την πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα και κατοχυρώνουν όρους διαφάνειας στην παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα:

- Δημιουργείται Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας και η ψηφιακή εφαρμογή «MyCoast», μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν άμεσα καταγγελίες για υπέρβαση των παραχωρήσεων ή για αυθαίρετη κατάληψη παραλίας.

- Προβλέπεται η νέα διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών από τις Κτηματικές Υπηρεσίες για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, με τιμή εκκίνησης που προσδιορίζεται αντικειμενικά.

- Προσδιορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ασφάλεια της παραλίας και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

- Θεσπίζονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, ειδικά στις περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα.

-----

Ακόμη, τέθηκε σε ισχύ το πλαίσιο απόλυτης προστασίας για 198 «Απάτητες παραλίες».

Έτσι, απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την λελογισμένη ανάπτυξη είναι ο στόχος αυτών των ρυθμίσεων. Τίθεται, λοιπόν, ένα ορισμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, όχι όμως σε βάρος της μοναδικότητας του ελληνικού περιβάλλοντος.

----

Με στόχο την ενίσχυση των Ελληνικών Πανεπιστημίων το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε πρόσκληση για τη «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ», με προϋπολογισμό 62 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την οργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με έγκριτα ξένα πανεπιστήμια.

Η Πρόσκληση έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Με τέτοια μεταπτυχιακά προγράμματα, τα ελληνικά ΑΕΙ θα προσελκύσουν περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, θα ανασταλεί το κύμα του brain drain, καθώς λιγότεροι Έλληνες φοιτητές θα αναζητούν μεταπτυχιακά σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αφού θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν στην χώρα τους και παράλληλα, ενισχύεται η προοπτική επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων στη χώρα μας.

---

Αύριο, Τρίτη 23 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην εκδήλωση για την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Την Τετάρτη 24 Απρίλιου, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την Παρουσίαση του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

