Μητσοτάκης από Ρέντη: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι συνεχής

Η μάχη για την καταπολέμηση της ακρίβειας είναι συνεχής, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Κεντρική Λαχαναγορά της Αθήνας, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο «Καλάθι των Νονών», που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα έως της 4 Μαΐου και στο «Καλάθι του Πάσχα» που θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εμπόρους για την πορεία των τιμών, τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα της αποθήκευσης και μεταφοράς αγαθών, προς όφελος και των καταναλωτών.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ενημερώθηκε για το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο εξωτερικό για ελληνικά προϊόντα και για τα ποιοτικά πλεονεκτήματα που έχουν οι ελληνικές εξαγωγές ώστε να αυξήσουν τη διείσδυση και το μερίδιό τους στις αγορές εκτός Ελλάδας.

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κεντρική Αγορά Αθηνών εδώ στου Ρέντη και δεν θα είναι η τελευταία. Σε αυτή τη συγκυρία αυτές οι επισκέψεις αποκτούν μία ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές.

Όπως είπε και ο κ. Υπουργός, ξεκινάει σήμερα το “Καλάθι του νονού”, ενώ σε λίγες μέρες από τώρα θα ξεκινήσει και το “Καλάθι του Πάσχα”. Αγωνιζόμαστε, με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και σε συνεννόηση πάντα με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, να μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία θα είναι σε τιμές αντίστοιχες ή και χαμηλότερες με τις περσινές.

Και ήδη χαίρομαι που διαπιστώνω ότι σε μία σειρά από προϊόντα, λαχανικά και φρούτα, έχουμε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες από πέρυσι. Και, βέβαια, να τονίσω ότι όσο καλύτερα λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα, όσο περισσότερο επενδύουν και οι προμηθευτές μας σε υποδομές logistics, τόσο τελικά αυτό θα καταλήγει και σε καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές μας.

Ο αγώνας κατά της ακρίβειας έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένας αγώνας συνεχής. Έχουμε όμως για πρώτη φορά ενθαρρυντικά δείγματα ότι και ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα φαίνεται να αρχίζει πια να κάμπτεται. Και, όπως είπα, σε αρκετά προϊόντα έχουμε πια και πτώσεις τιμών, που τελικά αυτό είναι το ζητούμενο προκειμένου να ανακουφιστεί το μέσο νοικοκυριό και φυσικά να περάσουμε όλες και όλοι τις διακοπές του Πάσχα με χαμόγελο και απολαμβάνοντας όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές για τα τυπικά πασχαλινά προϊόντα».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Η προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσουμε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού συνεχίζεται. Δεν εφησυχάζουμε. Βλέπουμε ότι σταδιακά οι τιμές των οπωροκηπευτικών προϊόντων έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Βεβαίως, η προσπάθεια συνεχίζεται.

Σήμερα ξεκινάει το “Καλάθι του νονού και της νονάς”, όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα, με τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται, και οι νονοί να κάνουν χαρούμενα τα παιδιά μας τις γιορτινές μέρες του Πάσχα.

Την Τετάρτη, μεθαύριο, θα ξεκινήσει και το “Καλάθι” για το πασχαλινό γιορτινό τραπέζι, που θα συμπεριλαμβάνει αμνοερίφια, τσουρέκι και βεβαίως σοκολατένια αυγά, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε προσιτές τιμές. Τιμές για το αρνί και το κατσίκι, οι οποίες θα είναι ίδιες ή και χαμηλότερες στο “Καλάθι”, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του Πάσχα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Απόστολος Αποστολάκος, ανέφερε ότι «υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα και πλήρης επάρκεια. Οι επιχειρήσεις κάνουν μεγάλη προετοιμασία ώστε το Πάσχα να υπάρχουν προϊόντα προσιτά και σε όλα τα επίπεδα τιμών, συγκριτικά και με πέρυσι αλλά και με τα ευρωπαϊκά επίπεδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.