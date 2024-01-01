Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρωτοχρονιάτικος καφές για Μητσοτάκη - Τασούλα στο Κολωνάκι (Φωτογραφίες)

Οι δυο τους κατευθύνθηκαν σε κεντρικό καφέ της πλατείας Κολωνακίου και στη συνέχεια μετέβησαν πεζή προς το Προεδρικό Μέγαρο

Μητσοτακης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, αμέσως μετά την Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών είχαν μαζί τον πρώτο, καθιερωμένο, πλέον, καφέ της χρονιάς.

Μητσοτάκης

Οι δυο τους κατευθύνθηκαν σε κεντρικό καφέ της πλατείας Κολωνακίου και στη συνέχεια μετέβησαν πεζή προς το Προεδρικό Μέγαρο για την υποβολή ευχών στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.

Συνομίλησαν με πολίτες και ευχήθηκαν για το νέο έτος ενώ τις ευχές τους έδωσαν και στους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονταν στη βάρδιά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Κώστας Τασούλας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
229 0 Bookmark