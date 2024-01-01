Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, αμέσως μετά την Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών είχαν μαζί τον πρώτο, καθιερωμένο, πλέον, καφέ της χρονιάς.

Οι δυο τους κατευθύνθηκαν σε κεντρικό καφέ της πλατείας Κολωνακίου και στη συνέχεια μετέβησαν πεζή προς το Προεδρικό Μέγαρο για την υποβολή ευχών στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.

Συνομίλησαν με πολίτες και ευχήθηκαν για το νέο έτος ενώ τις ευχές τους έδωσαν και στους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονταν στη βάρδιά τους.

Πηγή: skai.gr

