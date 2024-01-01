Δένδιας από Λήμνο: «Η ανεξαρτησία και η εδαφική μας ακεραιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

«Πρωτοχρονιά στο ακριτικό νησί της Λήμνου, μαζί με όσους προασπίζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»,όπως έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, επισκεπτόμενος σήμερα το ακριτικό νησί για την ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό μονάδων του νησιου, με την ευκαρία της Πρωτοχρονιας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του ήταν η 130 Σμηναρχία Μάχης (130 ΣΜ) όπου αντάλλαξε ευχές με τα πληρώματα και τους τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής ("Readiness") F-16, όπως και με το πλήρωμα επιφυλακής του ελικοπτέρου SUPER PUMA που εκτελεί αποστολές Έρευνας - Διάσωσης (SAR).

Δεύτερος σταθμός ήταν η κανονιοφόροςτου Πολεμικού Ναυτικού «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» στο λιμάνι της Μύρινας, όπου αντάλλαξε ευχές με τον κυβερνήτη και το πλήρωμα για το νέο έτος.

«Η πρώτη μέρα του 2024 μας βρίσκει στο ακριτικό νησί της Λήμνου, δίπλα σε αυτούς που προασπίζουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Αυτές τις γιορτινές μέρες οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στις γυναίκες και στους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας. Σε αυτούς που αποδεικνύουν με την καθημερινή τους πράξη ότι η ανεξαρτησία και η εδαφική μας ακεραιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρωτοχρονιά στο ακριτικό νησί της Λήμνου, μαζί με όσους προασπίζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.



Παράλληλα εξέφρασε «για άλλη μια φορά τον βαθύτατο σεβασμό μου στην αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, που αποτελούν τους φρουρούς της Ελληνικής επικράτειας, αλλά και τους συμπαραστάτες της Ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Εύχομαι από καρδιάς σε όλα τα στελέχη, αλλά και στις οικογένειές τους, να είναι χαρούμενοι, με υγεία και με ευτυχία το 2024»,κατέληξε.

Προηγουμένως ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρακολούθησε την πανηγυρική δοξολογία για το Νέο Έτος στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος της Μύρινας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ.κ. Ιερόθεου Γ´.

