Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2024 με μια οικογενειακή φωτογραφία

Ευχές για καλή χρονιά με μία οικογενειακή φωτογραφία έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία στην οποία ποζάρουν οικογενειακώς μπροστά από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δένδρο.

«Καλή Χρονιά! Υγεία και δύναμη σε όλες και σε όλους!» ανέφερε το μήνυμα του πρωθυπουργού στη φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.