Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2024 με μια οικογενειακή φωτογραφία

Με μια οικογενειακή φωτογραφία που ανήρτησε στο instagram ο πρωθυπουργός έστειλε ευχές για υγεία και δύναμη για νέα χρονιά

Κυριάκος Μητσοκής

Ευχές για καλή χρονιά με μία οικογενειακή φωτογραφία έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία στην οποία ποζάρουν οικογενειακώς μπροστά από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δένδρο.

«Καλή Χρονιά! Υγεία και δύναμη σε όλες και σε όλους!» ανέφερε το μήνυμα του πρωθυπουργού στη φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark