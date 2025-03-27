Σ. Βολουδάκη (υφυπουργός Μετανάστευσης): Θα καταθέσουμε στο ΣτΕ νέο αίτημα για να χαρακτηριστεί η Τουρκία «ασφαλής χώρα»

«Δεν αλλάζει τίποτα τώρα. Αλλάζει η πολιτική που θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε από εδώ και στο εξής» δήλωσε στο ΕΡΤΝews η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη μιλώντας για τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε μια αυστηρή μεν, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα καταθέσει ξανά αίτηση στο ΣτΕ ώστε να λογίζεται η Τουρκία ως ασφαλής χώρα, μετά την πρόσφατη ακύρωση της σχετικής ΚΥΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Μιλώντας για την πλειονότητα των μεταναστών που ζητούν άσυλο από την Ελλάδα ανέφερε ότι οι περισσότεροι είναι οικονομικοί μετανάστες που «δηλώνουν ότι είναι ανήλικοι, αλλά δεν είναι». Και όπως εξήγησε, μετά την απαραίτητη ταυτοποίηση, άλλη είναι η αντιμετώπιση για τους ανήλικους και άλλη για τους ενήλικες.

Περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολουθείται, η κα Βολουδάκη εξήγησε ότι εφόσον απορριφθεί η αίτηση δύο φορές, τότε θα πρέπει να επιστρέψει ο μετανάστης στη χώρα του.

«Αυστηρή, αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική»

Αναφερόμενη στο νέο κανονισμό μετανάστευσης για τις επιστροφές που είναι υπό διαπραγμάτευση στην ΕΕ και στον οποίο, όπως είπε, πρωταγωνιστεί η χώρα μας, εξήγησε ότι επιδίωξη είναι «να γίνονται πιο εύκολες και πιο γρήγορες οι επιστροφές».

Σύμφωνα με την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου «τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε μια αυστηρή μεν, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική». Απαντώντας σε ερώτηση που θα επιστραφούν όλοι όσοι παράνομα εισήλθαν στη χώρα μας η κα Βολουδάκη δήλωσε ότι είναι είτε ασφαλείς χώρες, δηλαδή από τη χώρα στην οποία εισήλθαν στην Ελλάδα, είτε στη χώρα καταγωγής τους όταν αυτό είναι εφικτό.

Σχολιάζοντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν χαρακτηρίζει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα, δήλωσε ότι υπήρξε «μια αστοχία από την πλευρά της τεκμηρίωσης. Αυτό θα αλλάξει».

Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι «θα επανακατατεθεί η πρόταση του υπουργείου και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με αυτό». Μάλιστα, όπως είπε, αν και δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση του ΣτΕ, θεωρεί ότι τα επιχειρήματα του Υπουργείου θα είναι τέτοια ώστε οι δικαστές να αποφασίσουν ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα ώστε να μπορεί να δέχεται πίσω μετανάστες. «Αυτό θα γίνει από την πλευρά του υπουργείου μας πολύ γρήγορα» σημείωσε.

Σχετικά με τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας η υφυπουργός δήλωσε ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας αλλά να φύγουν γι’ άλλους προορισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.