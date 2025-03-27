Αρχηγός τουρκικής αντιπολίτευσης: Ο Ερντογάν και μας σκότωσε και μας ετοίμασε τον τάφο

«Μια μέρα θα ετοιμάσουν τον δικό σου τάφο και θα τον σπάσουν όπως το έκαναν οι ακραίοι» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

«Ο Ερντογάν και μας σκότωσε και μας ετοίμασε τον τάφο» σχολίασε ο Οζγκιούρ Οζέλ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Aυτές τις ακραίες οργανώσεις τις συγκεντρώνουν στο νεκροταφείο, που βρίσκεται δίπλα από το τζαμί και σχεδόν κατεδαφίζουν το νεκροταφείο. Εϊ Οζγκιούρ Οζέλ, ίσως μια μέρα και τον δικό σου τον τάφο θα τον ετοιμάσουν με τον ίδιο τρόπο και τον δικό σου τάφο κάποιοι ή θα τον σκάψουν ή θα τον σπάσουν!» είπε οΕρντογάν

«Αμήν!» ακούστηκε από τους βουλευτές του.

«Μα τι είναι αυτά; Mα τι είναι αυτά;» συνέχισε ο Ερντογάν.

«Ο ίδιος πάει και καταγγέλλει στον κόσμο τον υπουργό Οικονομικών μου! Μα ποιος είσαι; Ποιος είσαι; Πόσα γραμμάρια είσαι; Ποιο είναι το βάρος σου; Πώς μπορείς και κάνεις καταγγελίες εναντίον του υπουργού μου;»

OZΓΚΙΟΥΡ ΟΖΕΛ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Eίμαστε ζωντανοί και ήδη μας σκότωσε! Με έβαλε ήδη στον τάφο και λέει πως θα σε εκδικηθούμε με αυτόν τον τρόπο! Αυτό είναι ντροπή!

Το πρακτορείο Ανατολή μιλά για «υποτιθέμενα» ελληνικά οικόπεδα νότια της Κρήτης

«Η Chevron θέλει να κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης»

Το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει: «Σύμφωνα με την Ελλάδα η Chevron θέλει να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης - Το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαιρέτισε το αίτημα της αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας Chevron για έρευνα υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης

Το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαιρέτισε την πρόθεση της αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας Chevron να πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η Chevron εξέφρασε την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης.

Το υπουργείο, με τη σειρά του, χαιρέτισε το αίτημα της Chevron για δύο υποτιθέμενα τεμάχια στα νότια της Κρήτης.

Το υπουργείο θα λάβει απόφαση για τον σαφή καθορισμό της περιοχής, το είδος της σύμβασης που θα συναφθεί και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η Chevron είχε εκφράσει και στο παρελθόν την πρόθεσή της να εργαστεί στα νότια της χερσονήσου της Πελοποννήσου».

Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Milliyet τα υβριστικά συνθήματα εναντίον της Τουρκίας που γράφει: «Είναι ένδειξη κόμπλεξ. Υποψίες πως πίσω από αυτό βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας».

Τουρκικά ΜΜΕ: Οι Έλληνες βρίζουν την Τουρκία, από την άλλη παρομοιάζουν την Τραμπ με Ρωμαίο αυτοκράτορα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ CNN TURK: Στον εορτασμό της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου που συμβολίζει την επανάσταση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνέβη κάτι σκανδαλώδες. Στην τελετή που ήταν και ο νέος πρόεδρος Τασούλας αλλά και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα εναντίον της Τουρκίας. Σε στρατιωτική παρέλαση έβρισαν την Τουρκία, κι αυτό είναι ένα σκάνδαλο.

Δηλαδή έχουμε το σκάνδαλο στην επίσημη τελετή της Ελλάδας. Από την άλλη, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο οποίος συμμετείχε στην ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, παρομοίασε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο.

Ερντογάν: Το Ισραήλ κάνει γενοκτονία στη Γάζα

«Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον λαό της Παλαιστίνης»

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ παίρνει θάρρος από τη σιωπή των δυτικών δυνάμεων. Κάθε μέρα αυξάνει τις κτηνωδίες του και συνεχίζει τη γενοκτονία και την περίοδο του ραμαζανιού. Δυστυχώς, από τις πρόσφατες απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ σκοτώθηκαν 700 αδέλφια μας, τραυματίστηκαν εκατοντάδες άλλοι. Ως Τουρκία, θα δώσουμε οποιαδήποτε στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να κάνουν οτιδήποτε για να σταματήσει η βία και η γενοκτονία στη Γάζα».

