Κασσελάκης: «Η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέμβει στα σουπερμάρκετ με σοβαρούς ελέγχους και μειώσεις τιμών»

Ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) δημοσίευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τους ελέγχους στα σούπερμαρκετ.

«Έλεγχοι σοβαροί, συστηματικοί, με στόχο τη μείωση των τιμών. Αντί γι’ αυτό τι κάνει; Παρεμβαίνει στο… μάρκετινγκ και καταργεί τις προσφορές 1+1 στα σουπερμάρκετ, με το πρόσχημα ότι οι πολίτες στοκάρουν προϊόντα! Υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών, νομίζοντας ότι αν τους επιβαρύνουν με τέτοιους έμμεσους τρόπους, δε θα το καταλάβουν», έγραψε μεταξύ άλλων στα social media.

Με έναν τρόπο θα έπρεπε να παρέμβει η κυβέρνηση στα σουπερμάρκετ: Έλεγχοι.

Έλεγχοι σοβαροί, συστηματικοί, με στόχο τη μείωση των τιμών.



Αντί γι’ αυτό τι κάνει;

Παρεμβαίνει στο… μάρκετινγκ και καταργεί τις προσφορές 1+1 στα σουπερμάρκετ, με το πρόσχημα ότι οι πολίτες στοκάρουν… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 16, 2023

Η ανάρτησή του

«Με έναν τρόπο θα έπρεπε να παρέμβει η κυβέρνηση στα σουπερμάρκετ: Έλεγχοι.

Έλεγχοι σοβαροί, συστηματικοί, με στόχο τη μείωση των τιμών.

Αντί γι’ αυτό τι κάνει; Παρεμβαίνει στο… μάρκετινγκ και καταργεί τις προσφορές 1+1 στα σουπερμάρκετ, με το πρόσχημα ότι οι πολίτες στοκάρουν προϊόντα!

Υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών, νομίζοντας ότι αν τους επιβαρύνουν με τέτοιους έμμεσους τρόπους, δε θα το καταλάβουν.

Αυτά πιστεύεις όταν αγνοείς ότι οι πολίτες ζουν «εξαρτημένοι» από τον μισθό τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.