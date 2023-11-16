Τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχωρήσεις αρκετών στελεχών κλήθηκε να σχολιάσει ο Στέφανος Τζουμάκας στην εκπομπή «Σήμερα» στο ΣΚΑΪ.

«Δεν χάλασε ο κόσμος που διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα έχουν διαλυθεί», τόνισε ενδεικτικά ο Στέφανος Τζουμάκας, μιλώντας για την αποχώρηση του ίδιου καθώς και άλλων στελεχών

Ο κ. Τζουμάκας σε μια καταιγιστική ομιλία, ανέφερε ότι ο κ. Κασσελάκης δεν μπορεί κρατήσει τα ηνία της χώρας τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «πρέπει να κλείσει».

Μεταξύ άλλων είπε: «Είναι ένας κοινωνικός πολιτικός οργανισμός που έχει παρακμάσει. Δεν έχει ηγεσία να οδηγήσει τη χώρα και έκανε λάθος ο Αλέξης Τσίπρας που αποχώρησε και τον καλώ να επανεξετάσει τη θέση του».

