Κωνσταντοπούλου: Η κλιματική κρίση δεν είναι άλλοθι

Η κλιματική κρίση δεν είναι άλλοθι για κακουργηματικές ευθύνες σε επίπεδο πολιτείας και κυβέρνησης, δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στην ολομέλεια, λίγη ώρα αφότου, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης είχε αναφερθεί στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές που δρομολογούνται, στον τομέα της αρμοδιότητας του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε τις ανησυχίες της Πλεύσης Ελευθερίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των ανθρώπων, την πολιτική προστασία. «Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί όμως να είναι μια επανερχόμενη δικαιολογία, η οποία χρησιμοποιείται για να αποσοβηθούν οι σοβαρότατες κυβερνητικές ευθύνες, εδώ και δεκαετίες, για την έλλειψη υποδομών, για την έλλειψη μηχανισμών, για την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και για την πεισματική άρνηση των αναγκαίων εργαλείων και προσλήψεων ώστε να έχει χώρα την πολιτική προστασία που αξίζει και αναλογεί στους πολίτες της», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Σημείωσε δε ότι «κλιματική κρίση ακούσαμε για το έγκλημα στο Μάτι και δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, στην πρώτη του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2019, απέδωσε το έγκλημα στο Μάτι και τους νεκρούς στην κλιματική κρίση». Όμως, όπως υπογράμμισε, το έγκλημα στο Μάτι ήταν αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και κακουργηματικών ευθυνών, σε επίπεδο πολιτείας, κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, αστυνομίας, πυροσβεστικής, σε επίπεδο ιθυνόντων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι το 2024, θα υπάρχει μικρή αύξηση των κονδυλίων της πολιτικής προστασίας, για να παρατηρήσει πως ο αρμόδιος υπουργός δεν μπορεί να επιχαίρει ούτε γι΄αυτό, ούτε για την αύξηση κατά 900 μόλις θέσεις στην Πυροσβεστική, όταν οι κενές οργανικές θέσεις είναι 3.500. «Θα πρέπει να προβλεφθούν τα κονδύλια για να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις και θα πρέπει να δοθεί μια εξήγηση, γιατί αυτό δεν γίνεται όταν υπάρχουν 2.500 πανέτοιμοι, έμπειροι, δοκιμασμένοι και πολύτιμοι εποχικοί πυροσβέστες, που περιμένουν να ενσωματωθούν, ως μόνιμοι στο Πυροσβεστικό Σώμα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ανέφερε ότι δεν μπορεί να ακούμε ότι περιμένουμε να συγκροτηθεί γραμμή παραγωγής Canadair ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολύ αποτελεσματικότερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Στο κλίμα αυτό υπογράμμισε πως πρέπει να δοθούν και απαντήσεις τι έγινε με τα αντιπυρικά έργα και τα κονδύλια που είχαν προβλεφθεί.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι υπάρχει ένα κρεσέντο λαϊκισμού, ξενοφοβίας και απεύθυνσης σε ρατσιστικά και ξενόφοβα αντανακλαστικά, από χθες.

«Ακούσαμε και τον υπουργό Εργασίας. Δέκα τουλάχιστον φορές επιδεικτικά χρησιμοποίησε τον όρο λαθρομετανάστης, μια λέξη που σε διεθνές επίπεδο έχουν καταγγείλει οι πρωτοβουλίες προστασίας δικαιωμάτων», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και εξέφρασε την ανησυχία της αν η πολιτική προστασία αφορά όλους τους ανθρώπους ή υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αφορά. «Το καλοκαίρι κάηκαν στη Δαδιά 20 άνθρωποι αλλοδαποί που προσέτρεξαν στη χώρα μας για προστασία. Ακούσαμε την παρουσιάστρια της ΕΡΤ, που βρίσκεται υπό το πρωθυπουργικό γραφείο, να αναφέρει ότι ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, εκτός από τους καημένους αυτούς ανθρώπους. Και ακούσαμε τον πρωθυπουργό να λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί που κάηκαν, δεν είχαν καμία δουλειά να βρίσκονται εκεί», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

H πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με την έναρξη της παρέμβασής της χαρακτήρισε «φάρο» πολιτισμού, του θεάτρου, της δημοκρατίας τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο.

«Υπήρξε ένας σπουδαίος ηθοποιός, μια εμβληματική καλλιτεχνική προσωπικότητα αλλά και ένας αγωνιστής της δημοκρατίας που αντιστάθηκε, δεν έπαψε ποτέ να δίνει το υπόδειγμα του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της συμμετοχής και η προσφορά του, το έργο του, η καλλιτεχνική του δημιουργία αποτελούν συλλογική και εθνική μας κληρονομιά», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και χαιρέτισε την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να γίνει δημοσία δαπάνη η κηδεία του.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος ήταν «αδελφικός φίλος των γονιών της» και έτσι τον γνώριζε από την παιδική της ηλικία. «Η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτη, η παρουσία του αναντικατάστατη αλλά και η παρακαταθήκη που μας αφήνει πολύτιμο και διαχρονικό σημείο αναφοράς», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

