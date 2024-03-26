Διεργασίες για συγκρότηση αντιπολιτευτικού μετώπου στη Βουλή για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση για το θέμα των Τεμπών αναμένεται – εκτός απροόπτου – να συγκροτηθεί σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας να ευελπιστούν, μέσω της Ολομέλειας, να αναδειχθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με διαφορετικό σκεπτικό αναμένεται να στηρίξει το ΚΚΕ την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ και τα άλλα κόμματα βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση. Θα σκοντάψουν οι συγκεκριμένες δυνάμεις στις λεπτομέρειες και στο τελικό κείμενο που θα διαμορφωθεί;

Πληροφορίες θέλουν να έχουν ξεκινήσει οι παρασκηνιακές συνομιλίες, καθώς και στην Κουμουνδούρου θέλουν να έχουν λόγο για το αίτημα της πρότασης δυσπιστίας. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν καταστροφικό, καθώς αν τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν βρουν ένα κοινό πεδίο θα φανεί περίτρανα πως ο κατακερματισμός του χώρου, η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας και η πρωτοφανής για τα μεταπολιτευτικά χρονικά απόστασή της από τις άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δεν ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνοι να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κίνηση. Σχεδόν δυο μήνες πριν από τις εκλογές αρκετοί θεώρησαν πως μόνο συσπείρωση στη Νέα Δημοκρατία θα δώσει το συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό «όπλο». Παράλληλα, όμως η συμμετοχή των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης (που αρκούν για τη συγκέντρωση των 50 υπογραφών) με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ θα έφερνε σε αμήχανη θέση και σε απομόνωση την κοινοβουλευτική ομάδα του Στέφανου Κασσελάκη.

Είναι δεδομένο πως η αξιωματική αντιπολίτευση θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την αποστροφή του προέδρου της περί ανάγκης διεθνής επιτροπείας για τη διεξαγωγή εκλογών.

Σε μια περίοδο που οι ευρωεκλογές πλησιάζουν και συνεπώς οι δημοσκοπήσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να κάνουν το λάθος. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Αριστερά που βρίσκεται σε ανοδική πορεία και έχει δείξει γρήγορα αντανακλαστικά (είχε ζητήσει πρόταση δυσπιστίας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στις 6 Μαρτίου), αλλά και για την Πλεύση Ελευθερίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι δυνατά μέσα στο «παιχνίδι» για την εκλογή ενός ευρωβουλευτή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άλλωστε και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που μάχονται για τη δεύτερη θέση, θεωρούν πως είναι ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έρθει στη Βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός δεν είχε παραστεί κατά τη συζήτηση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Πλέον θα υπάρχει ευκαιρία να του ασκηθεί στοχευμένη κριτική από όλες τις πτέρυγες. Έμπειροι κοινοβουλευτικοί από τις τάξεις της αντιπολίτευσης θεωρούν πως δύσκολα θα καταφέρει να ξεφύγει από τη θέση του αμυνόμενου τόσο για τα αίτια του δυστυχήματος όσο και για τις κατηγορίες περί συγκάλυψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επικοινωνήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και με τον Αλέξη Χαρίτση για να τους ενημερώσει θεσμικά για την πρωτοβουλία του να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.