Μήνυμα Άντονι Μπλίνκεν για την 25η Μαρτίου: Πιο δυνατή από ποτέ η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Στη στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων διεθνών προκλήσεων αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν στο μήνυμα που εξέδωσε για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Όπως υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, η ελληνοαμερικανική συνεργασία είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ.

Το Μήνυμα του 'Αντονι Μπλίνκεν για τον Εορτασμό της 25ης Μαρτίου

«Εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συγχαίρω τον λαό της Ελλάδας και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο καθώς γιορτάζουν την 203η επέτειο από την ίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ήταν τιμή μου να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο σπίτι της οικογένειάς του στην Κρήτη τον Ιανουάριο και να φιλοξενήσω τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Γεραπετρίτη στον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας τον Φεβρουάριο. Μαζί υπογραμμίσαμε την αυξανόμενη διμερή και διατλαντική μας σχέση που βασίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες.

Στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, η Ελλάδα, ως ένας διμερής εταίρος και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, έχει υπηρετήσει και υπάρξει υπέρμαχος της ειρήνης και της ευημερίας με αρχές, και σας ευχαριστώ για τη συνεχή ηγεσία σας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για ειρηνική, βιώσιμη και διαφανή συνεργασία στο διάστημα στο πλαίσιο των Συμφωνιών της 'Αρτεμις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επωφελούνται από τους βαθύτατους και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων μας, συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς δέσμευσης στη δημοκρατία, στην καινοτομία και στην επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως προέλευσης ή ικανότητας. Ως γενέτειρα της δημοκρατίας, η Ελλάδα λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για τις αρχές που αγαπάμε και βασιζόμαστε για την αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ελλάδας στην ουκρανική κυριαρχία, στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, στην υποστήριξη του Ισραήλ και στη συμμετοχή στην επιχείρηση "Prosperity Guardian". Εκτιμούμε τη συνεργασία της Ελλάδας σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και για την ηγετική της θέση στη διοργάνωση του φετινού συνεδρίου "Our Ocean". Καθώς προσβλέπουμε σε μια ακόμη χρονιά προκλήσεων και ευκαιριών, με ενθουσιάζει που η συνεργασία μας είναι πιο δυνατή από ποτέ.

Ανυπομονώ να εμβαθύνουμε τη συνεργασία και τη φιλία μας και εύχομαι στον ελληνικό λαό μια χρονιά ειρήνης, ευημερίας και καλής υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

